Wordt het oorlog tussen Verstappen en Perez?

Volgens Croftie wel. En hij heeft er verstand van.

Teamgeest in een sport, wat er is nou mooier? Helaas moet je daarvoor vooral naar andere sporten kijken en niet naar Formule 1. Er wordt weliswaar in teams gewerkt, maar teamgenoten zijn alsnog elkaars concurrenten. Dit kan er soms voor zorgen dat de teamgeest tussen coureurs ver te zoeken is.

Tussen Verstappen en Peréz waren er vorig jaar al wat spanningen en die zijn nu weer helemaal terug. Dat bleek het afgelopen weekend toen Verstappen de snelste raceronde ‘afpakte’ van Peréz. Ook was er het een en ander te doen om de rondetijden in de slotfase. Dit veroorzaakte aan beide kanten frustratie.

Dit alles is voer voor een hoop speculatie. Wie daar ook lekker aan mee doet is David Croft, de F1-commentator die tijdens een race ongeveer evenveel energie verbruikt als de gemiddelde coureur.

In de F1 Podcast van Sky wijst Croft erop dat Perez in het laatste jaar van zijn contract zit. “Als er geen aanwijzingen zijn dat er een nieuwe deal in zit, waarom zou Sergio Perez zijn teamgenoot helpen zoals Red Bull dat wil?” aldus Croft.

Gezien de frictie die nu al merkbaar was verwacht de commentator nog een paar ‘bananenschillen’ (zoals hij het noemt) in de loop van het seizoen. Oftewel: hij verwacht dat Perez en Verstappen nog zullen botsen. Misschien niet letterlijk, maar wel figuurlijk.

Zoals wel meer mensen vond Croftie ook niet iets van Verstappen senior: “Alles is duidelijk goed voor Jos Verstappen, wanneer zijn zoon finisht en het wereldkampioenschap leidt, maar toch kan er nauwelijks een lachje vanaf!”

Ter verdediging van Jos Verstappen: hij heeft Peréz wel degelijk gefeliciteerd, al droop het enthousiasme er niet vanaf. Hij ziet Sergio Peréz toch vooral als iemand die Max moet helpen, niet als iemand die overwinningen af moet pakken. Dat bleek wel uit zijn column van vorig jaar, nadat Peréz de GP van Monaco had gewonnen.

