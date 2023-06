Nettuno V6 zonder OPF klinkt wel heel erg briljant

Een Nettuno V6 zonder OPF doet ons bijna denken aan Busso-esque tijden!

Meestal klinken traditionele V6-motoren niet zo heel erg lekker. Het loopt niet zo mooi als een zes-in-lijn en heeft niet de grom die een V8 kan voortbrengen. Voor de purist is de V6 een compromis dat qua geluid niet veel heeft toe te voegen. Denk aan de meeste Japanse, Amerikaanse en Europese V6-motoren. Ja, het is ‘voller’ geluid dan een viercilinder, maar het is niet echt een fraai geluid. Maar, er zijn gelukkig uitzonderingen. Uiteraard is dat de Busso V6 van Alfa Romeo.

Laatste nieuwe motor voor Maserati

Italiaanse autofabrikanten zijn gewoon goed met V6’en, want ook bij Ferrari (296 GTB) klintk de V6 niet verkeerd. En dan is er natuurlijk de V6 van Maserati. In de Ghibli klinkt de motor gewoon lekker, terwijl de meeste V6’en klinken als, eh, niets.

De Nettuno V6 is een belangrijke motor voor Maserati. Ze gaan ‘m namelijk in bijna elk model gebruiken en het zal de laatste nieuwe motor van de Italiaanse autofabrikant zijn voordat ze over gaan op het bouwen van elektrische auto’s. De Nettuno zal geleverd worden in de nieuwe Grecale, GranTurismo en MC20 en van die laatste komt er ook een raceauto.

Nettuno V6 zonder OPF klinkt episch

Maserati Corse, de sportafdeling van het Italiaanse merk, komt ook met een speciale MC20, de GT2. Dat is een circuitmonster pur sang. Morgen (30 juni 2023) zal Maserati de auto onthullen. De afbeeldingen zijn al vrijgegeven en nu dus ook een geluidsfragment. Daarop is duidelijk te horen dat deze V6 ook episch klinkt.

Dan het voordeel van een raceauto: een geluidsabsorberend OPF is niet verplicht. Exacte specificaties over de MC20 GT2 zijn nu nog niet bekend. Maserati heeft wel bevestigd dat de GT2 meer vermogen heeft dan de straatversie en aanzienlijk lichter.

Without further ado, de Nettuno V6 zonder OPF klink zo:

Via: Maserati Corse