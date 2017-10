Horner: “Verstappen reed verveeld aan kop”

Iets met dat 'ie een toekomstige kampioen is..

Er zal gisteren niemand opgeluchter zijn geweest dan Max’ kant van de Red Bull garage. De equipe uit Oostenrijk zag de ene na de andere Renault motor exploderen en begon langzaamaan te vrezen voor hun jongste telg in de Formule 1. Niets van dat alles bleek uiteindelijk nodig te zijn, maar Max deed nu niet per se zijn best om diezelfde indruk ook bij zijn team te wekken.

Gedurende de race brak Verstappen ronderecord na ronderecord, waarna ze het achter de pitmuur nodig vonden hem meermaals te vertellen om in te houden. In eerste instantie onder het mom van banden sparen, maar later vroegen ze hem expliciet de tijden van Valtteri Bottas te matchen.

Het zal voor Verstappen een vreemde ervaring geweest moeten zijn om in de Formule 1 in de overduidelijk snelste auto van het veld te zitten. Het gat naar zijn tegenstanders was op een gegeven moment zo groot dat hij zich begon te irriteren aan het gebrek aan gevechten. Verstappen, die geroemd wordt om zijn inhaalkunsten, richtte daarom zijn focus maar op het behalen van de snelste rondetijd. Hierover onthulde Horner nog dat er voor Max een eventuele bonus stond te wachten, mocht hij het presteren ook die binnen te slepen.

Hoewel het misschien niet zijn meest spectaculaire of hard bevochten overwinning is geweest, mag Max ontzettend blij zijn met zijn weekend. De mate waarin hij de wedstrijd van start tot finish controleerde spreekt van de acties van een ware kampioen. In die zin is het misschien juist wel zijn meest spectaculaire overwinning, omdat hij dit weekend aan de wereld heeft kunnen tonen wat er gebeurt als hem een winnende auto wordt gegeven.