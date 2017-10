Achtervolging op zeldzame Alpina B3, niet zonder schade

Deze Alpina was het slachtoffer van een diefstal, inclusief de nodige schade.

Afgelopen zaterdag (28 oktober) zag de politie de Alpina over de A1 rijden en controleerden het kenteken, daaruit bleek dat het voertuig gestolen zou zijn. De bestuurder kreeg hierop een “volg-teken” en werd gesommeerd de snelweg te verlaten. De bestuurder had daar echter geen zin in en probeerde de politie af te schudden door bij de A1 / A30 de snelweg te verlaten en vervolgens direct weer de A1 op te rijden richting Apeldoorn. Hier ging hij vervolgens vol op het gas en stuurde de auto over de vluchtstrook langs het overige verkeer. De achtervolgende politie had inmiddels zwaailicht en sirene aangezet. Bij Voorthuizen verliet de bestuurder de snelweg en probeerde zijn achtervolgers wederom af te schudden met zijn rijgedrag, maar dat lukte niet. De politie probeerde hem klem te rijden, maar dat lukte ook niet.

Dan maar terug naar de snelweg, de Alpina ging via de A1 richting Amersfoort en vervolgens de A30 op richting Ede. Daar sloten meerdere eenheden van politie Barneveld aan bij de achtervolging. De bestuurder schijnt nog te hebben gelachen naar de politie en probeerde met extra gas geven te ontkomen. Het mocht echter niet baten, kort hierop lukte het om de vluchtauto in te sluiten en zodoende tot stoppen te dwingen (op de vluchtstrook van de A30). Bij de achtervolging zijn twee dienstauto’s beschadigd geraakt (het gebeurt vaker) en ook de gestolen Alpina liep helaas schade op, die laatste is in beslag genomen voor het onderzoek.

De bestuurder is aangehouden en wordt verdacht van het in bezit hebben van een gestolen voertuig en betrokkenheid bij de diefstal van de auto. Daarnaast zal ook proces-verbaal worden opgemaakt tegen de verdachte voor de vele verkeersovertredingen en het gevaarlijke rijgedrag.

Met dank aan @amg55lover voor de tip!