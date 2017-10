De internationale media over Max’ overwinning in Mexico

In een ijzersterk weekend van onze landgenoot gaat de aandacht vooral uit naar de twee titelkandidaten.

Een wedstrijd die in de eerste bocht wordt beslist door een ongeval, klinkt als een recept voor een oersaaie race. Hoewel dat ook wel een beetje het geval was, zorgde zowel Vettel als Hamilton nog voor enige sensatie, terwijl Max alsmaar verder aan de horizon leek te verdwijnen. Naarmate de wedstrijd vorderde en de Renaults een voor een de geest gaven werd het echter steeds meer billenknijpen. Gelukkig had Max de race van begin tot eind in de hand en werd hij voor de verandering eens niet geteisterd door motorische pech.

Omdat de resultaten van gisteren betekenen dat Hamilton zijn vierde titel op zak heeft, mogen de media hun zegje weer doen over de vrij hectische wedstrijd en kunnen ze even reflecteren op het seizoen. Wij gingen een aantal outlets langs om te zien wat zij van de wedstrijd vonden.

NBC Sports

De Amerikanen zijn lyrisch over Verstappen en noemen zijn race pace meedogenloos ten opzichte van de rest. Dat hij zijn dominante optreden en het gebrek aan tegenstand vooral te danken heeft aan zijn inhaalactie in de eerste bocht bewijst zijn kwaliteiten alleen maar verder. Die actie zorgde er immers voor dat hij de wedstrijd van begin tot eind kon dirigeren.

Mirror

De Britten blikken vast vooruit naar de laatste wedstrijden van het seizoen, die voor Hamilton niet meer dan ererondjes zullen zijn. Het incident bij de start maken ze iets dramatischer dan nodig, door te zeggen dat het hun enigszins deed denken aan de manier waarop Vettel’s held Schumacher zijn titelrivalen ‘wel eens’ van de baan reed. Max’ prestatie blijft vrijwel onbenoemd.

Auto, Motor und Sport

Volgens de Duitsers was het onvermijdelijk dat er een startcrash aan zat te komen. Nadat Max als enige onbeschadigd de eerste bochten door wist te komen was het dan ook vrij spel voor de Nederlander. Daarnaast had hij, en het team van Red Bull, twee voordelen. Ten eerste krimpt door de hoogte van het circuit het prestatienadeel dat ze hebben ten opzichte van Ferrari en Mercedes. Ten tweede had de Red Bull qua downforce de beste auto voor het circuit.

La Gazetta dello Sport

Italiaanse trots zorgt er vooral voor dat de roze krant de solo van Max laat overschaduwen door de inhaalrace van Vettel. Desondanks zijn ze niet de laatste om toe te geven dat hij zijn kans op kampioen te worden duidelijk verspeelde in de openingsfase.

CNN

CNN looft Max’ agressieve start. Waar de twee titel rivalen elkaar het leven zuur maakten en binnen enkele ronden de laatste twee posities bezetten, reed de jonge Nederlander een strakke race naar een overwinning die alleen door de problemen van de Renault krachtbron in de weg gezeten kon worden.

Le Figaro

Een perfecte race, volgens de Franse site. In een race waar twee ervaren titelkandidaten leken te haperen, reed Max een van de sterkste wedstrijden uit zijn carrière. De Franse doen nog wel een eervolle vermelding naar Vettel’s inhaalrace, maar trekken die snel terug door te zeggen dat het wel degelijk een gemiste kans was. Aan het eind van augustus leek hij immers de beste papieren te hebben om zijn vijfde titel te claimen.

Marca

De Spanjaarden winden er geen doekjes om. Vettel is al heel het seizoen op oorlogspad en is daarin niet te zuur om af en toe een stoot uit te delen. Dat hij niet alleen Hamilton, maar ook zichzelf de pits in reed en zodoende de titel verspeelde was dan ook zijn verdiende loon. Max reed wederom een fantastische wedstrijd en is samen met Carlos Sainz de toekomst van de Formule 1.