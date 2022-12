Subtiel aangepaste BMW M8 is wonderschoon

Deze subtiel aangepakte BMW M8 Coupe maakt blij.

Jullie hebben kunnen lezen dat ondergetekende samen met @willeme naar de Essen Motorshow is geweest, toch wel een klein walhalla voor tuning-fanaten. Dat blijkt: als een auto niet zo laag is dat je geen credit card tussen de splitter en de grond kan krijgen, er geen gigantisch diepe velgen en geen gek kleurtje op zit, dan hoort ‘ie er eigenlijk niet bij.

Subtiele tuning

Dat terwijl een auto soms maar een klein zetje nodig heeft om écht fijn te zijn. Neem deze BMW M8. Sowieso al een aardig fraaie auto als je de mening van ondergetekende erover vraagt, maar met wat kleine verbeteringen is ‘ie misschien des te gaver. Dit met dank aan nieuwe spulletjes van Vorsteiner.

Vorsteiner

Vorsteiner pakt namelijk maar precies vier zaken van de BMW M8 aan. Om te beginnen, een splitter voor. Een beetje zoals de splitters die BMW M’s eigen divisie vaak uitbrengt voor hun producten. Gemaakt van koolstofvezel, uiteraard.

De tweede en verandering vinden we achterop, op de achterbumper. Daaronder prijkt dankzij Vorsteiner een dikke koolstofvezel diffusor. Iets meer in het oog springend zijn de koolstofvezel ‘vleugels’ die iets boven de uitlaten zitten. Deze volgen de lijn van de reflectoren. Dit is volgens de ongezouten mening van ondergetekende wel een nadeeltje, want dit is dan weer niet fantastisch. Ach, elk voordeel heb z’n nadeel.

De vierde verandering aan deze BMW M8 door Vorsteiner vinden we tevens aan de achterzijde, maar dan iets hoger. Een koolstofvezel lipspoiler die iets groter is dan de standaard unit is net zoals de rest van de auto: iets dikker, maar wel lekker subtiel.

En ten slotte, een setje wielen. Ook dat is prima, want (laat BMW het niet horen) de standaard velgen van de M8 zijn… niet echt inspirerend. Vorsteiner probeert het op te lossen met een setje VFF-103 wielen. Deze flowformed velgen staan de M8 prima.

Kopen

Geïnspireerd? Het andere voordeel van deze subtiele Vorsteiner set voor de BMW M8 is dat weinig spul ook weinig geld betekent. Tenminste, goedkoop is anders, maar voor 8.900 dollar heb je een M8 zoals afgebeeld. Mocht je één van de onderdelen overkill vinden, dan kun je alles ook los bestellen.