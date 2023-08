Nissan Nismo Z met 420 pk is de verboden vrucht van Europa

Nissan heeft de Nismo Z voorgesteld. En wat een lekker speeltje is dit.

Door strenge CO2-belastingen zijn nieuwe auto’s met veel pk’s en een beetje motorinhoud op Nederlandse bodem onbetaalbaar geworden. Helaas. Enkel in combinatie met een accupakket kun je nog rekenen op een fatsoenlijke pk-per-euro verhouding. De lol is er niet meer op geworden. Niet overal op de wereld gaat het er zo aan toe.

Specs

In de States kun je nog genoeg leuke speeltjes kopen. Ook in dit geval moeten we jaloersmakend toekijken hoe Nissan het doek heeft getrokken van de Z Nismo. Het nieuwe vlaggenschip van de Z-serie. De twinturbo V6 heeft er 20 pk’s bijgekregen en levert nu een gezonde 420 pk en 520 Nm aan koppel.

Zelf roeren is er dan weer niet bij, de Nismo komt uitsluitend met de negentraps automaat draaiende op Nismo software. Wat dit met de prestaties doet is dan weer niet bekendgemaakt.

Aanpassingen

Je herkent een Nissan Z Nismo aan zijn rode lippenstift, 19 inch Rays wielen, Dunlop SP Sport Maxx GT600 banden en fraaie Nismo kuipstoelen in het interieur. De Nismo is stijver afgesteld in vergelijking met een reguliere Z. Ook zijn de remmen verbeterd zodat de auto het op het circuit langer uit weet te houden.

Marktlancering

Kopers hebben keuze uit de kleuren Passion Red TriCoat, Brilliant Silver, Black Diamond Pearl, Everest White Pearl TriCoat en Stealth Gray in de configurator. Een prijs is niet bekendgemaakt. De Nissan Z is nooit voor de Europese markt geïntroduceerd. Bijna overbodig om te zeggen is dat de Nissan Z Nismo dan ook niet bij ons in Europa verkocht gaat worden. Deze verboden vrucht is met name een speeltje voor de Verenigde Staten. Een prijs voor de Amerikanen volgt pas in het najaar als de marktlancering dichterbij komt.