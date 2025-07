Helemaal niemand wilde een elektrische Pagani. Maar echt helemaal niemand

Een elektrische Pagani. Wij snappen wel dat helemaal niemand hem wilde hebben…

Pagani had ooit het idee om van de Utopia een elektrische versie te maken. Slim gedacht, want high-end en razendsnelle EV’s zijn in opkomst, kijk maar naar de Rimac Nevera. Maar toen ze bij hun rijke kopersgroep aanklopten, kwam de stilte bijna hoorbaar binnen. Geen interesse. Van helemaal niemand. 0% van de potentiële klanten dus. En dat is nogal wat voor een merk dat gemiddeld tien auto’s per jaar bouwt en dus onwijs begeerd is.

Dus, de elektrische Utopia werd gecanceld. Niet omdat de techniek dat niet toelaat, maar simpelweg omdat niemand ‘m wilde kopen. Klanten zeiden liever “geven we nog een miljoen extra uit voor die V12” dan dat ze kiezen voor een stille elektromotor. Pagani investeerde flink in de EV-versie -samen met Mercedes‑AMG– maar trok uiteindelijk de stekker eruit. Duurder, zwaarder en zonder karakter, het zag er gewoon niet naar uit dat het aansloeg .

Helemaal niemand wilde een elektrische Pagani

En daar zit ‘m de kern: een elektrische hypercar van Pagani mist dat kenmerkende V12-concert. Die rauwe sound, dat gegil van onder de kap, vlammen uit de uitlaat, dat is wat kopers van hypercars willen voelen en horen. Een EV klinkt… stil. Te stil, zeg maar. Zelfs als ‘ie in theorie veel en veel sneller is, blijft de beleving ondermaats.

Dat zal Pagani niet stoppen met onderzoek: ze blijven prototypes bouwen en mogelijkheden verkennen, maar echte productie lijkt ver weg. Zonder gewichtstoename van 600‑700 kg en het verlies van triggerende feedback is het voor hen nog geen ‘Pagani’. En belangrijker nog, ook niet voor de kopers.

De les? Elektrische supercars zijn zonder twijfel indrukwekkend snel, maar bij hypercars gaat het niet alleen om cijfers op papier. Daar draait het om karakter, emotie, die lichamelijke sensatie. En zolang een EV dat niet kan bieden -geluid, trillingen, rauwheid- blijft de liefde voor auto’s met een benzineslurpend hart gewoon te sterk.

En dat geldt zelfs voor Pagani…