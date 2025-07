Blijf weg uit de trein. Als je ergens wil komen tenminste

Met plezier zeggen wij petrolheads; blijf weg uit de trein…

Ja jongens (m/v/x), het is beter om weg te blijven uit de trein, als je tenminste op de plek van bestemming aan wil komen. Er gaat waarschijnlijk weer gestaakt worden. En dat betekent dat je eventueel wel in een trein kunt stappen, maar dat je nergens komt. Omdat de trein stil blijft staan ja.

Het leek er vanmorgen even op dat de stakingen van de (spoor)baan waren, omdat vakbond VVMC in eerste instantie akkoord was gegaan met het laatste loonbod van de NS. Maar helaas, na ampel beraad is VVMC op haar schreden teruggekeerd en heeft het dit aanbod gestoken op een plek waar de zon nooit schijnt.

Blijf weg uit de trein. Als je ergens wil komen

En als je denkt dat het niet erger kan, dat kan het dus wel. Want VVMC is niet de enige vakbond die een plasje over het voorstel deed. Ook FNV Spoor was van de partij en je raadt het al; ook zij hebben het voorstel afgewezen. En dat betekent actie.

Want actie gaat er gevoerd worden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat 89% van de mensen die op de trein werken bereid zijn om het werk neer te leggen, of op andere wijze hun eisen kracht bij te zetten.

En wat zijn die eisen? Nou, het NS-personeel wil een eerlijke loonsverhoging, automatische prijscompensatie en een betere regeling voor zwaar werk. Op zich helemaal niet gek, behalve dan het stukje automatische loonsverhoging om gelijke tred te houden met de inflatie. Dat zou ik ook wel willen (lees je mee @wouter?)

De vorige keer dat de trein niet reed werd het een flink zootje en dat kostte de NS een bak geld aan compensatie voor mensen die op een andere manier naar hun werk moesten komen. Met andere woorden, het besparen van de NS op loonkosten kan een duur geintje worden…

Wanneer er gestaakt gaat worden is niet duidelijk, maar wij hebben wel een advies voor als je sowieso geen last wil hebben van de stakingen. Namelijk…

BLIJF WEG UIT DE TREIN. IK HERHAAL, BLIJF WEG UIT DE TREIN!!