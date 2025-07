Digitaal kentekenbewijs is hier (maar volstrekt waardeloos)

Wacht nog even met het weggooien van je pasje.

In 2013 konden we het heugelijke nieuws melden dat je kentekenbewijs een pasje zou worden. Maar dat is inmiddels ook weer achterhaald. Een pasje tevoorschijn halen is echt zó 2013. Tegenwoordig doe je natuurlijk alles op je telefoon.

De RDW gaat ook met de tijd mee. In samenwerking met andere landen zijn ze al jaren bezig om een digitaal rijbewijs voor te bereiden. Inmiddels is het dan zover: sinds deze week is je kentekenbewijs digitaal beschikbaar. Daarvoor moet je de RDW Voertuig-app downloaden op je telefoon en inloggen via DigiD. Let op: dit kan alleen met Android.

Hartstikke mooi, denk je misschien, dan gooi ik mijn pasje weg. Nou, wacht daar maar even mee… De RDW waarschuwt namelijk dat het digitaal kentekenbewijs ‘geen formeel document is waar rechten aan ontleend kunnen worden’. Oftewel: je hebt alsnog je fysieke pasje nodig.

Het is wel de bedoeling dat het digitaal kentekenbewijs het fysieke pasje vervangt, maar daarvoor is een aanpassing in de wetgeving nodig. En dat gaat nog even duren. De RDW verwacht dat deze op zijn vroegst pas in 2028 gaat komen.

Waarom is het digitaal kentekenbewijs dan nu al gelanceerd? Om burgers en handhavers alvast kennis te laten maken, aldus de RDW. Maar je hebt er eigenlijk niks aan. Het enige voordeel is dat je makkelijk zaken als je chassisnummer kunt checken. En verder heb je minstens drie jaar de tijd om te wennen aan het digitaal kentekenbewijs, voordat je er écht iets aan hebt.