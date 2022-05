H&R M240i Performance staat nu goed op zijn wielen

Soms zijn er maar een paar kleine modificaties nodig om er wat van te maken. Deze H&R M240i Performance is helemaal af.

De BMW 2 Serie is een van de laatste echte ‘betaalbare’ auto’s voor de petrolhead. Een kleine coupé met de motor in lengte die de achterwielen aandrijven. Geen SUV-invloeden, geen zware accu’s, geen overdreven digitale schermen die over 5 jaar hopeloos verouderd zijn.

De BMW 2 Serie is een keurige, sportieve en compacte coupé. Er zijn wel twee nadelen. De eerste is dat de zescilinder er alleen met achterwielaandrijving is. Het is fijn om de keuze te hebben, maar niet dat het de enige mogelijkheid is. Een ander puntje van kritiek: hij staat wat ielig op zijn wielen. Dat is iets waar veel auto’s last van hebben. Carrosserieën worden telkens groter.

H&R M240i Performance

In dit geval hebben ze er bij H&R geen oplossing voor de xDrive, maar wel voor de stance van de auto. Uiteraard met een paar effectieve doch subtiele modificaties. In eerste instantie is de M240i van H&R ietsje verlaagd. Er is gekozen voor verlagingsveren die werken met de adaptieve dempers van BMW.

Mede daardoor is de verlaging ‘slechts’ 35 millimeter aan de voorzijde en 30 millimeter aan de achterzijde. Aan de andere kant, met een subtiele verlaging kun je vaak een goed effect bereiken zonder dat er te veel nadelen zijn qua comfort.

Spoorverbreders

Daarnaast is er gekozen voor de bekende H&R Trak+-spoorverbreders. Hierdoor komen de wielen iets meer naar buiten te staan, alsof je een iets agressievere ET-waarde hebt. Hoe dik de spoorverbreders zijn weten we ook: 6 millimeter.

H&R is een onderstelspecialist, dus deze H&R M240i Performance loopt niet harder dan een standaard-exemplaar. Wel zal het ons niet verassen dat ze bij H&R op termijn ook schroefsets en anti-rollbars in de aanbieding hebben voor deze compacte coupé van BMW.

Styling 795M

De auto in kwestie is een BMW M240i xDrive met de nodige M Performance-artikelen. Die hockeystick (of wat is het eigenlijk) aan de zijkant had wat ons niet gehoeven. Het doet denken aan de tijden dat Suzuki van die stickers op de deuren van de Vitara en Samurai plakte.

Die wielen daarentegen zijn helemaal goed. Het zijn de ‘Styling 795M’ Y-spaak velg in Ferric grey. Ze zijn 20 inch in diameter en volgens BMW lichter dan standaard.

De verlaging en spoorverbreders zijn bij H&R verkrijgbaar. Prijzen vallen reuze mee, gezien het effect. De veren zijn zo’n 350 euro en de spoorverbreders 70 euro.

