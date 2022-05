Nieuw kwalificatieformat debuteert in Formule 1 vanaf 2023

Er komt een nieuw kwalificatieformat volgend jaar. Hoezee!

Vroeger was het leven zo enorm simpel. Er was namelijk maar één manier om te kwalificeren. Er was een sessie van een uur. Daarin had je de mogelijkheid om zo snel mogelijk rondjes te rijden. De gene met de snelste rondetijd stond vooraan en Gaston Mazzacane kon uiteindelijk achteraan starten. Supersimpel.

Maar het leverde ook enorm saaie televisie op. De eerste drie kwartier waren perfect om je roes van de vrijdagmiddagborrel uit te slapen. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Sindsdien is de F1 bezig geweest om het een beetje spannender en leuker te maken voor de kijker. We hebben nu al een tijdje hetzelfde format met Q1, Q2 en Q3.

Nieuw kwalificatieformat

Dat gaat volgend jaar hoogstwaarschijnlijk anders worden, aldus The Race. Althans, in 2023 is Formule 1 voornemens om twee trials te starten. Tijdens twee GP-weekenden wordt er namelijk een een trial gestart. De F1-stakeholders willen dan bekijken of een wijzigingen in het format qua kwalificeren doorgevoerd kan worden voor komende kampioenschappen.

Ook de invulling ervan is duidelijk. In de eerste kwalificatiesessie is het dan verplicht voor de coureurs om op de hardste compound te rijden. Tijdens de tweede kwalificatiesessie is het verplicht om de medium band te gebruiken. In de derde kwalifiactiesessie moeten de coureurs ten slotte strijden om pole op de meest zachte compound.

Minder banden

De doelstelling van een nieuw kwalificatieformat is dat met minder banden gebruikt. Het is namelijk de bedoeling dat de teams van 13 setjes naar 11 setjes per coureur per weekend gaan. Op deze wijze zullen de teams meer harde banden meenemen en minder zachte banden.

Met name in de kwalifiactiesessies gaan de zachte banden er snel doorheen. Zeker bij de rijders die net op de grens zitten van wel of niet doorgaan naar de volgende sessie. Als het regent, staat het de teams vrij om de banden te kiezen. Er zijn vier setjes regenbanden en drie setjes intermediates, precies zoals dat nu ook al het geval is.

Sinds de invoering van de sprintrace zijn de stakeholders van de F1 erg tevreden met dit soort experimenten. Voorheen werden dit soort veranderingen gewoon doorgevoerd. Juist met dit soort live-experimenten kan men alle voor- en nadelen afwegen en kom je dingen tegen die anders wellicht aan de aandacht ontsnappen.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Gaat een nieuw kwalificatieformat helpen om het spannender te maken? Of kunnen ze beter iets anders verzinnen? Laat het weten, in de comments!