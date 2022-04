Dit zijn de 10 tofste jaren ’90 middenklasse zescilinders

Vroeger kon je nog middenklasse zescilinders tegenkomen. Dit zijn 10 voorbeelden!

De afgelopen weken kwam het onderwerp nog voorbij: de zescilinder! Het is een motortype dat je telkens minder tegen komt. Tegenwoordig kun je bijna alles af met een viercilinder, al dan niet bijgestaan door een elektromotor. Die elektromotor zal de verbrandingsmotor telkens meer verdringen. Reken dus niet op een terugkeer van de zescilinder, ondanks een stuiprekking van, eh, Mazda!

Een zescilinder is iets bijzonders in een middenklasser, maar in de jaren ’90 was het niet ongewoon. Vaak stonden ze bovenaan de ladder van de modelhierarchie, al dan niet naast een sportievere turbouitvoering. Man, wat waren de jaren ’90 leuk! Speciaal voor deze maandagavond kijken we even naar leuke middenklasse zescilinders. Omdat de premium Duitsers nog genoeg voorbij komen op het internet, geven we vandaag even de aandacht aan de iets meer obscure jaren ’90 middenklasse zescilinders, zonder Audi, BMW en Mercedes-Benz

Alfa Romeo 155 2.5 V6 (167)

1992

Hfl. 66.250,-

De voorganger van de 156 heeft nooit de aandacht en liefde gekregen die hij verdiende. Dat komt met name door zijn voorganger, de Alfa 75. Dat was een Italiaanse sportsedan volgens het boekje met achterwielaandrijving en transmissie op de achteras.

Maar de 155 was zeker wel een waardige opvolger. Je kon ‘m krijgen met de motor en vierwielaandrijvingssysteem uit de Lancia Delta Integrale. Maar als je jujst meer comfort wilde, kon je ook kiezen voor de V6. Dan kreeg je een goddelijke Busso met 166 pk. Deze was hitsig als je dat wilde, maar je kon er ook heerlijk mee cruisen.

Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia

1994

Hfl. 58.989,-

De Mondeo is misschien wel het bewijs van alles dat er mis is met de psyche van de autokoper. We willen allemaal een ruime, complete, betaalbare en waanzinnig goed rijdende auto met V6.

Maar een Mondeo V6 Ghia kocht men niet. Liever een schrale 316i dan een Mondeo die alles deed wat je maar kon verwachten. De Mondeo reed uit de kunst en met de V6 was het feestje nog wat groter.

Mazda 6 Xerxes 2.5 V6 (GE)

1991

Hfl. 61.995

De Mazda 626 (Capella in Japan) was ooit een bijzondere middenklasser en de basis voor diverse semi-premium modellen. Natuurlijk kennen we de Mazda Xedos 6 (sedan). Daarnaast was er de efini MS-8 (alleen Japan) en de liftback versie, de Mazda 626 Xerxes. Ondanks dat deze geen premium naam als Xedos of Efini meekreeg, was het wél een bijzonder ding.

De naam Xerxes was dat natuurlijk al (deed het goed bij de koffiezet-automaat). De 2.5 liter grote zescilinder was in dit geval goed voor 167 pk. De Xerxes was alleen leverbaar met de 2.5 V6, goed voor 167 pk. Deze had altijd een handbak en het was altijd een liftback. Bijzonder: jazeker! Had iemand dat door? Helaas niet.

Mitsubishi Galant V6 Dynamic4

1993

Hfl. 76.545

De Mitsubishi Galant was de eerste voorwielaangedreven sedan met een multi-link ophanging aan de voorzijde en achterkant. Dat had de Audi A3 in 2018 niet eens standaard! In Japan kon je ‘m krijgen als VR4 met een heleboel vermogen, wij krijgen de 6G73-motor met 167 pk.

Het Dynamic4-vierwielaandrijvingssysteem was wel van de VR-4. In Nederland heeft dit model in de prijslijsten gestaan, maar we zijn oprecht benieuwd of iemand er ook eentje daadwerkelijk heeft besteld. Een Audi 80 quattro spreekt dan toch iets meer tot de verbeelding (ondanks dat die auto antiek was in vergelijking met de Galant).

Peugeot 406 SVE 3.0V6

1996

Hfl. 80.550,-

Ja, de 406 Coupé (die ietsje later kwam) was mooier, alhoewel de sedan ook door Pininfarina is getekend. De 406 Coupé werd er ook gebouwd. Wat weinigen weten, is dat de 406 Sedan lichter en stijver is. Als je de rijdersauto zoekt, ga voor deze.

Het was een van de fijnste middenklasse zescilinders in die periode. De 406 was een bijzondere auto, zonder dat men het doorhad. Denk aan de bijzondere dempers, de hoogwaardige ophanging en de ragfijne besturing.

Volkswagen Passat VR6 Exclusiv (B4)

1993

Hfl. 66.950,-

Zelfs in de klasse van middenklasse zescilinders uit de jaren ’90 was niet alles hetzelfde. Dat bewijst deze Passat wel. In de nineties waren er drie generaties Passat. In dit geval behandelen we de meest gezapige. Dat was geen spannende auto, wel een goede.

Zeker als je de VR6 Exclusiv voor je neus hebt. Dan had je een 2.8 liter VR6 overdwars in het vooronder liggen. Daarmee kon je 224 km/u halen, lekker BMW’tjes plagen op de Autobahn. In de Verenigde Staten en Mexico werden deze modellen nog in grote getale verkocht. Wellicht zijn er nog een paar over om op een boot te laten zetten. Nog steeds een uitstekend klinkende auto.

Saab 900 SE V6 2.5i V6

1993

Hfl. 85.950,-

Eigenlijk is het wel grappig, want Saab was altijd faliekant tegen de V6-motor en dus tegen de middenklasse zescilinders. Meer dan viercilinders was in hun ogen absoluut niet de moeite waard. Te veel ruimte, te omslachtig/ Met een viercilinder turbo kon je meer dan voldoende power opwekken. Wat dat betreft zat Saab uiteindelijk wel goed, alleen waren ze 20 jaar te vroeg.

Toch is er wel degelijk een V6 geweest. De latere 9-3 en 9-5’s hebben er eentje gehad, maar de 9000 en 900 ook. Dit waren uiteraard motoren van General motors. In de Saab 900 kreeg je de 2.5 V6, exact dezelfde motor die je ook in de Opel Vectra kon vinden. Het was niet de sterkste motor uit de range, dat was de 900 2.0 Turbo met 185 pk. De 900 V6 was de comfort-optie, standaard kreeg je het SE-uitrustingsniveau.

Chrysler Stratus 2.5 V6 LX

1995

Hfl. 64.750,-

Uiteraard moeten we ook een Amerikaan meenemen als je kijkt naar middenklasse zescilinders. Kijk, tegenwoordig is een Amerikaanse auto (als je er al eentje kunt vinden) niet te betalen door de BPM-boetes. Vroeger moesten ze alleen importaksen overleven. Dat lukte uitstekend. De Chrysler Stratus was voor het geld nog niet eens zo’n heel slechte auto.

Ja, het plastic interieur was niet al te denderend en het ‘leer’ moest je tussen haakjes zetten. Maar je had een puist ruimte, zowel voor als achterin. De LX-uitvoering had alles: dikke stereo, cruise control, ‘lederen’ bekleding, climate control en ;alles elektrisch’. En natuurlijk die V6, die naar Amerikaanse maatstaven relatief compact is. Het is gewoon de 6G73 van Mitsubishi. In Nederland was het geen succes, de sedan althans. De cabrio zag je gek genoeg vaker in die periode.

Renault Laguna V6 (X56)

1994

Hfl. 67.675,95

Man, wat was dit een sensatie. De Renault 21 was een goede, maar wel heel erg belegen auto. Zijn opvolger, de Laguna dus, was een zeer fraaie verschijning. Met dank aan Patrick Lequement, die het gehele Renault-gamma een enorm geslaagde make-over ging geven.

De V6 was nauwelijks sneller dan de 2.0 zestienklepper (met de F4R motor uit de Williams). De stokoude 3.0 V6 met twaalf kleppen in totaal (en enkele bovenliggende nokkenas) leverde amper 167 pk en 235 Nm. Latere versies kregen (flink) meer vermogen, overigens.

Opel Vectra 2.5 V6 CDX

1995

Hfl. 63.550,-

De laatste auto in het lijstje van middenklasse zescilinders. Was de Opel Vectra stiekem niet beter dan de Saab 900? In 1995 verscheen namelijk de tweede generatie Vectra. Jeremy Clarkson vond het een verschrikkelijke auto, maar het was zoals wel vaker met Opels uit die tijd een uitstekende koop. Zeker als je namelijk geld in het achterhoofd hield.

Want voor 65 mille in guldens had je een dikke sedan (een liftback of stationwagon kon ook) met rijke standaarduitrusting, een krachtige V6 en 1 jaar fabrieksgarantie. Ja, niet alles was beter vroeger. Je kon de V6 overigens ook voor minder geld krijgen, maar dan moest je genoegen nemen met minder uitrusting. De V6 was identiek als die in de Saab en leverde 170 pk en 230 Nm. Qua prestaties kon e het een BMW 323i heel erg lastig maken, voor een fractie van de prijs.

