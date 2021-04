Huawei's eerste auto is een Audi Q5 concurrent - Autoblog.nl

De SF5 is de eerste poging van Huawei op het betreden van de automarkt. Het is een deftige SUV geworden.

Terwijl de geruchten al jaren klinken over een auto van Apple, heeft Huawei hier gewoon een auto voor je staan. Geen virtueel iets, maar een echte auto die bezoekers van de autoshow van Shanghai op dit moment in het echt kunnen bewonderen.

Natuurlijk heeft Huawei dit niet helemaal zelf gedaan. De Huawei SF5 zal verkocht worden onder de bestaande merknaam Seres en is ontwikkeld in samenwerking met Cyrus. Qua formaat en positionering neemt de auto het op tegen een concurrent als de Audi Q5. Een erg populair model in China. De SUV is 4,7 meter lang en heeft een wielbasis van 2,87 meter.

Huawei SF5

Het is een plug-in hybride. Een 1.5-liter viercilinder benzinemotor wordt gecombineerd met twee elektromotoren. Volgens de NEDC-test moet een gecombineerde actieradius van 1.000 kilometer mogelijk zijn. Het systeemvermogen bedraagt 551 pk en 820 Nm koppel. Daarmee is het een rap ding, want de SUV snelt in 4,7 seconden naar 100 km/u.

Het infotainmentsysteem van de Huawei Seres SF5 is ontworpen door de Chinese techgigant. Het systeem heet HiCar en staat tevens in verbinding met je smartphone. Huawei start binnenkort in China met de verkoop van de de plug-in hybride. Prijzen beginnen bij 216.800 RMB. Dat komt omgerekend neer op bijna 28.000 euro.