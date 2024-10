Koop een elektrische Volvo station op Marktplaats!

Er zit wel een addertje onder het gras.

Als er één merk is waarvan je een elektrische stationwagen zou verwachten dan is het Volvo wel. Toch is het nog niet zover gekomen. Waarschijnlijk komt er op termijn een stationversie van de ES90, maar dat gaat nog wel even duren. Op Marktplaats kun je echter nú al een elektrische Volvo station kopen.

Het betreft al een wat ouder model, namelijk een V50 uit 2010. Volvo was al vroeg aan het experimenteren met EV’s (bijvoorbeeld met de C30 Electric), maar een elektrische V50 hebben ze nooit gemaakt. Het gaat hier dus om een auto die door een andere partij is omgebouwd.

Over de achtergrond van deze auto worden we helaas niet veel wijzer uit de advertentie. Er zijn in ieder geval meerdere V50’s omgebouwd, want dit is één van de drie exemplaren. We weten dat Eneco destijds een elektrische V50 had, dus waarschijnlijk gaat het om een auto met dezelfde conversie.

De elektrische V50 heeft een 170 pk sterke elektromotor. De accucapaciteit en de range worden niet vermeld, maar de Eneco V50 had zo’n 200 km range. We gaan er gemakshalve even vanuit dat dit dan ook voor deze auto geldt.

Deze bijzondere Volvo V50 wordt op Marktplaats aangeboden voor het luttele bedrag van €3.500, maar er zit wel een klein addertje onder het gras: de auto rijdt niet. Als je deze auto koopt moet je dus een hele handige jongen zijn die overweg kan met elektrotechniek.

Met dank aan Hugo voor de tip!