Dit is de allerlaatste Alfa Romeo 4C en hij is te koop

Om het 10-jarig jubileum van het model te vieren heeft Alfa Romeo nog één speciale 4C gemaakt.

Alfa Romeo heeft niet alleen de reputatie van een liefhebbersmerk, ze doen ook moeite om deze reputatie in stand te houden. Daarom kwamen ze met bloedgave auto’s als de 8C, de 4C en de nieuwe 33 Stradale (wat in feite de 6C is).

De 33 Stradale staat momenteel op de Auto e Moto d’Epoca-beurs in Bologne, waar de auto ongetwijfeld de show steelt. Op de Alfa Romeo-stand staat echter nog iets interessants: de Alfa Romeo 4C Unica. Dit is een gloednieuwe auto, ondanks het feit dat de 4C al drie jaar uit productie is.

Hoe zit dat? Zoals eerder aangekondigd zou Alfa nog één keer met een speciale 4C komen, ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum. Dat is dus deze auto geworden, die uitgevoerd is in een unieke kleurstelling. Vandaar de naam Unica.

De Alfa Romeo 4C Unica is samengesteld door Alessandro Maccolini, die destijds de scepter zwaaide over het exterieurdesign bij Alfa. De Italianen noemen deze one-off daarom een ‘Designer’s Cut’, wat natuurlijk een knipoog is naar de director’s cut uit de filmwereld.

Maccolini koos voor een historische lichtblauwe kleur, gecombineerd met witte striping én witte velgen. Het interieur is uitgevoerd in zwart met bruin, maar hier hebben we helaas geen foto’s van. Helaas heeft deze 4C Unica nog wel de lelijke koplampen. Al vindt Maccolini die waarschijnlijk wel mooi, want hij was zelf hoofdverantwoordelijk voor het design.

Kan deze Alfa Romeo 4C Unica je wel bekoren? Dan hebben we goed nieuws: hij is te koop. We weten alleen niet wat ‘ie moet kosten. Alfa Romeo presenteert deze auto als een uniek collector’s item, dus ga er vanuit dat dit de duurste 4C ooit wordt.