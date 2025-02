BMW: “Je kunt V8 niet vervangen door zes-in-lijn hybride”

BMW begrijpt liefhebbers en houdt de V8-motor in leven. Niet eens vanwege het vermogen!

De klanten hebben gesproken. Mercedes zag hoe de verkopen van de C63 AMG kelderden na de wissel van acht naar vier cilinders. Het gevolg? Mercedes gaf een flinke korting op de hybride vierpitter en een tuner lepelde alsnog een V8 in de C-klasse. Aartsrivaal BMW lijkt niet dezelfde fout te gaan maken. Tenminste, niet hier.

Frank Weber bevestigt dat BMW de V8-motor nog even in leven houdt. Weber is het hoofd van de ontwikkeling bij de Beierse autofabrikant. Dat doet BMW niet eens omdat er meer vermogen uit een achtcilinder te putten is dan uit een zes- of viercilinder. Hij zegt: ”Het gaat niet om prestaties. Ze zijn vergelijkbaar op het gebied van acceleratie, maar klanten houden van de zachtheid, het geluid en het gevoel van een V8. We blijven V8-motoren aanbieden.”

Het slechte nieuws

Helaas is er niet alleen maar goed nieuws. Weber zegt namelijk ook: ”Er zijn markten zoals de Verenigde Staten en het Midden-Oosten waar je de V8 niet kunt vervangen door zes-in-lijn hybrides.” Volgens Weber is de toekomst van de achtcilinder afhankelijk van regionale emissie-eisen. Hier in Europa zijn die normen een stuk strenger dan in de door Weber genoemde gebieden. En dan komt 2035 ook nog met de dag dichterbij.

Gelukkig kunnen we nu nog genieten van de S68-motor. Dat is de 4,4-liter twinturbo-V8 met plug-in hybride assistentie. Je vindt deze motor terug in de nieuwe M5 (en M5 Touring) en in de XM. In de sedan levert alleen de verbrandingsmotor al 585 pk. Voeg daar de elektrische hulp aan toe en je hebt 727 pk en 1.000 Nm. De grote XM heeft in totaal 653 pk en 800 Nm.

Dus, wie genoeg van een BMW V8-motor houdt, moet straks Robert Doornbos bellen om er eentje in zijn nieuwe thuisland te bestellen en naar Nederland te verschepen. Of je stuurt een mailtje naar de nieuwe beste vriend van Elon.

Foto: BMW XM – rijtest en video van het monster

Bron: Automotive News