BMW verkoopt recordaantal V8-motoren

BMW verkocht vorig jaar een recordaantal auto’s met een V8 verbrandingsmotor in het vooronder.

Welke verbrandingsmotor hoort er onder de motorkap van een BMW? Is dat een zes-in-lijn motor of mag het ook een V8 zijn? Die V8 motoren bouwde BMW al in de jaren vijftig en zestig en lepelt het merk sinds de jaren negentig in zijn 5-, 7- en 8-serie. Ook in de SUV’s van het merk is de V8 motor wereldwijd een gangbare optie.

De nieuwste telg in het V8 aanbod van BMW is de 4,4 liter S68 met dubbele turbo van de foto hierboven. De motor debuteerde voor het eerst in 2022 en wordt nu bijvoorbeeld in de M5 gecombineerd met een hybride systeem.

Niet alleen puur elektrisch

BMW timmert met zijn Neue Klasse aan de elektrische toekomst, maar blijft ook trouw aan de verbrandingsmotor. Naast investeren in EV’s is het merk dus ook blijven investeren in fossiele techniek. Kijkend naar de huidige markt lijkt dat een goede strategie te zijn. Want de verkoopaantallen bevestigen het gelijk van BMW.

Zo zegt Joachim Post, hoofd R&D bij BMW, tegen Motor1.com dat 2024 het beste jaar ooit was qua verkoop van V8 motoren.

We willen de klant de beste auto bieden, en ze kunnen zelf bepalen welke aandrijflijn ze willen. Niet alleen een nieuwe auto als ze voor een elektrische auto kiezen, en een occasion als ze een verbrandingsmotor willen. Vorig jaar hadden we de meeste verkopen van elektrische auto’s, en tegelijkertijd een recordaantal verkopen van achtcilindermotoren BMW heeft dat kennelijk goed gezien

Keus te over

Wat Joachim Post hier heel goed uitlegt is dat je als merk keus moet bieden aan de kopers. Willen ze een verbrandingsmotor, dan moet je iets bieden wat zowel goed is voor de klant als voor de klimaatdoelen. En dat kan ook gewoon een plug-in hybride met een V8 verbrandingsmotor zijn.

Wereldwijd kun je kiezen voor een V8 in het vooronder bij een X5, een X6, een X7, een 7-Serie en een 8-Serie. Standaard vind je een V8 in de M5, de M8, de X5 M en de X6 M. In die M5 is dat dus een combinatie met een plug-in hybride aandrijflijn.

De moraal van het verhaal? Ja we moeten allemaal in ieder geval over naar geëlektrificeerde aandrijflijnen. Maar dat kan dus voorlopig ook prima in combinatie met een fijne V8!