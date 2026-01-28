Koop deze speciale Taycan van een bekende fraudeur

Een van de vele auto’s die ze had gekocht.

Kennen we het verhaal nog van de thuisverpleegster die de boel belazerde? In november werd de Vlaamse Stefanie Sander opgepakt. Zij was gemeenteraadslid voor het Vlaams Belang en tevens thuisverpleegster. In die laatste rol had ze fictieve activiteiten opgegeven en op die manier enorm veel geld binnengeharkt.

Mevrouw Sander liet haar geld ook flink rollen. Er werden maar liefst 17 auto’s in beslag genomen, waaronder een 992 Cabrio, een Boxster, een M2, een M4 Cabrio en een knaloranje M5 Touring. Dat is wel een heel dik wagenpark voor een thuisverpleegster…

Een van de auto’s van Stefanie Sander wordt nu geveild. Het gaat om een Taycan, en niet de minste. Het betreft een Taycan Hockenheimring Edition, waar er maar 180 van gebouwd zijn. Saillant detail: de auto was voorzien van een gepersonaliseerd kenteken met daarop ‘STEFKES’. Dat geeft dus aan hoe schaamteloos mevrouw bezig was.

Overigens ging de Porsche eerder deze maand al naar de veiling, maar dat hadden we even gemist. Er is nu echter een herkansing, want de auto is niet gegund. Het hoogste bod van €65.000 was te weinig.

De Hockenheimring Edition is vooral te herkennen aan de speciale PTS-kleur, Stone Grey. Die komt ook terug in de velgen. Verder is de auto voorzien van een Porsche Exclusive-interieur met groene stiksels en houtafwerking. Motorisch gezien is het een GTS, met 598 pk.

De auto dateert uit 2023 en heeft 14.934 kilometer op de teller staan. Mevrouw Sander heeft wel een stoeprandje geraakt met de rechtervoorvelg, maar verder ziet de auto er pico bello uit. Vanaf 3 februari kan er weer geboden worden via de website van Auctim. En let op: je moet dus meer bieden van €65.000 om deze auto mee te krijgen.