Huh, komt er toch wél een autosalon van Genève in 2021?

Het verhaal is wat complex, maar in 2021 zou er toch wel een autosalon van Genève plaats kunnen vinden.

We gaan even terug naar het begin van deze week. De organisatie van de Autosalon van Genève – GIMS – kondigt aan dat er hoe dan ook géén editie komt in 2021. Onder de autofabrikanten zou er simpelweg te weinig animo zijn om zo’n de Autosalon van Genève te kunnen laten plaatsvinden. Ook zou het nog te onzeker zijn of zo’n gigantisch groot evenement überhaupt wel plaats zou kunnen vinden. Het coronavirus is er immers nog steeds.

Twee jaar géén Autosalon betekent een gigantisch financiële strop. Dus ziet GIMS geen andere optie dan zichzelf te verkopen aan Palexpo SA. Palexpo is het congrescentrum waar de show al decennialang plaatsvindt. Palexpo zou alle rechten krijgen van GIMS en dus vrij zijn om te doen wat het zou willen.

En wat wil Palexpo? Een autosalon in 2021! Tegen Automotive News Europe zegt Palexpo SA namelijk dat er volgend jaar wel zo’n autoshow plaats moet vinden. Als ze wachten tot 2022, zijn ze bang dat autofabrikanten de Autosalon vergeten. En als autofabrikanten die vaste datum vergeten, is het lastig om die fabrikanten weer terug te krijgen. Dus wat Palexpo betreft moet er een autoshow plaatsvinden.

Wordt dat dan de Autosalon van Genève? Dat is nog onduidelijk. Want hoewel GIMS zichzelf wel wil verkopen aan Palexpo, is het allerminst zeker dat Palexpo wel zin heeft om GIMS te kopen. Palexpo-baas Claude Membrez zegt tegen Automotive News dat de vraagprijs (ruim 14 miljoen euro) ‘gigantisch’ is. Binnen twee weken verwacht hij dat het bestuur van Palexpo een besluit heeft kunnen nemen.

GIMS is verantwoordelijk voor ongeveer een derde van Palexpo’s inkomsten, dus ook voor het congrescentrum is het geen makkelijk besluit. Weet GIMS zichzelf niet te verkopen en gaat de toko failliet, dan is Palexpo naar eigen zeggen 40 procent te groot voor de andere congressen die er worden gehouden. Daarnaast is de lokale overheid voor 80 procent eigenaar van Palexpo en wil die overheid dolgraag dat GIMS in 2021 terugkeert. Een Palexpo die GIMS overkoopt en dus alsnog in 2021 een Autosalon van Genève organiseert? Helemaal zeker is het nog niet, maar het zou zomaar eens kunnen.