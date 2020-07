Red Bull dient officieel protest in om stuursysteem Mercedes

Ze hadden ervoor gewaarschuwd, maar nu heeft Red Bull officieel protest ingediend om het DAS-stuursysteem van Mercedes.

Dat je door aan het stuur te draaien de stand van de wielen kunt beïnvloeden, dat weet ieder kind wel. Tijdens de tweede F1-testdag in februari, liet Hamilton echter nog een kunstje zien. Door aan het stuur te trekken en te duwen, wist hij óók de stand van de wielen aan te passen. De toespoor, om precies te zijn.

Een neutraal toespoor is leuk op een recht stuk, een (kleine) afwijking is weer leuk in de bochten. Normaliter moet je als F1-coureur voor je de baan oprijdt je toespoor hebben bepaald, maar bij Mercedes kan dit ook tijdens het rijden. Dit systeem noemt men DAS – dual-axis steering – en is niet zonder controverse.

Red Bull waarschuwde er in maart bijvoorbeeld al voor dat de renstal protest zou aantekenen, als Mercedes het concept daadwerkelijk tijdens een race zou gebruiken. Het systeem is namelijk verboden vanaf het volgende seizoen, maar mag nu nog gewoon worden gebruikt.

Maar daar wil Red Bull alsnog een stokje voor steken. Vlak voor de eerste kwalificatie van het raceweekend, maakt de BBC namelijk bekend dat Red Bull officieel protest in heeft gediend vanwege het DAS-systeem. De FIA zei eerder dat het DAS-systeem door de vingers wordt gezien, maar Red Bull heeft twee andere regels gevonden waar het systeem mogelijk niet aan voldoet.

De eerste regel gaat over de aerodynamica. Ieder onderdeel dat een invloed heeft op de aerodynamische prestaties van een auto, moet namelijk onbeweeglijk zijn. Red Bull stelt dat het aanpassen van de toespoor Mercedes een aerodynamisch voordeel geeft. De lucht zou er dan immers beter langs kunnen vloeien.

Het inzetten van deze regel klinkt een beetje vreemd: dan zou je überhaupt niet meer mogen sturen. Tijdens het sturen beweeg je de banden immers een stuk meer en zijn de aerodynamische invloeden ook een stuk groter. Maar goed, deze schrijver is alles behalve een rechter. Of F1-steward.

De tweede regel gaat over de ophanging. Volgens het FIA-reglement mag een coureur of team de ophanging namelijk niet tijdens het rijden aanpassen. Het is nu alleen de vraag of DAS een onderdeel is van de ophanging, zoals Red Bull nu claimt, of van het sturen, zoals Mercedes waarschijnlijk zal claimen.

Of Mercedes zomaar met het DAS-systeem wegkomt, is daarmee nog allerminst onduidelijk. Het is nu aan de stewards om te bekijken of Red Bull een punt heeft of niet. Wanneer zij hun oordeel klaar zullen hebben, is niet bekend. Maar daarmee wordt deze al vrij interessante seizoensopening, nóg een stukje interessanter.