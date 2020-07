Dodge denkt aan een hybride Challenger SRT

Ook het stokoude Dodge denkt kennelijk aan de toekomst, een toekomst met een hybride Challenger SRT?

Autoblog-lezer @bullzeyersn zei het gisteren al: vroeger was de H1 de middelvinger naar alles wat groen was, nu doet Dodge het. In een wereld van elektrische Tesla’s en Rimac’s komt het old school Dodge nog even met drie supercharged V8-musclecars. Heerlijk, maar waarschijnlijk niet de nieuwste private-lease-auto van Jesse Klaver.

Toch schijnt Dodge achter de schermen aan sportauto’s te denken, die wat meer bij de GroenLinksers van deze wereld zouden passen. Tegen Motor1 zegt FCA North America-topman Tim Kuniskis namelijk dat Dodge serieus nadenkt over hybrides en zelfs volledig elektrische sportauto’s.

“Ik ga niet zeggen dat het onvermijdelijk is, omdat ik het niet zie als iets dat ik wil vermijden”, zegt Kuniskis. Hij denkt juist dat het de volgende evolutie gaat zijn. De volgende stap in de eeuwigdurende zoektocht naar nóg meer pk’s. Meer dan we ooit hebben gezien. De psychologische grens van 1000 pk lijkt bij Dodge dus in zicht te zijn.

Voor wie nu denkt, hey, zo’n elektrische of hybride Dodge SRT met superduper veel pk, dat zie ik wel zitten: slecht nieuws. Het lijkt er namelijk niet op dat Dodge zo’n wagen snel gaat bouwen. Op dit moment is het ontwikkelen en produceren van een geëlektrificeerde auto schreeuwend duur. Dat is een klein probleem als je heel veel auto’s gaat bouwen. Dan kan je die ontwikkelkosten immers uitspreiden over heel veel auto’s. Maar van de extreme pk-monsters verkoopt Dodge er meestal slechts duizenden. Dan is er volgens Kuniskis geen manier om de elektrificatie te verantwoorden.

Die hybride-techniek zal dus eerst goedkoper moeten worden doordat veel meer massaproductie-auto’s er gebruik van maken. Als die techniek weer beter ontwikkeld is en goedkoper wordt, kan FCA het weer gebruiken voor een hybride Challenger SRT met bizar veel pk. Wanneer je dus straks hoort dat FCA allerlei hybride-auto’s aankondigt: dat is niet per se slecht nieuws. Dat kan juist de deur openen naar musclecars met nóg veel meer kracht.

Foto: Challenger SRT-8 van @Pinguinman18, via Autojunk.nl.