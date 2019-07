Huh? Lancia is populairder dan Alfa Romeo in Europa!

Je verzint het niet.

Wij Petrolheads houden allemaal van Alfa Romeo. De een wat meer dan de ander, maar het is nu eenmaal een merk dat erg tot de verbeelding spreekt. We hebben er allemaal wel een mening over. Een liefhebbersmerk pur sang. Het merk heeft ons een tijdje op de proef gesteld. De Mito, Giulietta en 159 waren op zich keurige auto’s, maar het ontbrak een beetje aan Cuore Sportivo.

Dat is nu deels rechtgezet. De Giulia en Stelvio zijn auto’s die zowel de liefhebber als de ‘gemiddelde’ consument aan moeten spreken. Lukt dat ook een beetje? Nou, nee. Helaas niet helemaal. Het nieuws bereikte ons dat Lancia op dit moment populairder is dan Alfa Romeo in Europa. Het Belgische Autofans stelt dat er in Europa maar liefst 34.700 Lancia’s werden verkocht in Europa, tegen 27.700 Alfa Romeo’s.

Giulia

De Alfa Romeo Giulia doet het overigens niet eens zo heel erg slecht. Tot Q1 stond de Giulia op de negende plaats in zijn segment. Dat is helemaal niet zo verkeerd: die top 8 bestaat bijna alleen maar uit Duits en Premium, op een verdwaalde Model 3 na. De Giulia doet het aanzienlijk beter dan auto’s als de Jaguar XE, Lexus IS en Kia Stinger. Het is alleen dat iedereen zo stervensveel 3 Series, A4’s en C-Klasses koopt/leaset, waardoor de rest van alle andere merken het met de restjes moeten doen.

Stelvio

In het SUV segment zien we ongeveer een zelfde soort beeld, zij het iets minder extreem. Auto’s als de Mercedes-Benz GLC, BMW X3, Volvo XC60 en Audi Q5 domineren deze klasse. De Alfa Romeo Stelvio staat nu op plaats 8, nog voor de Lexus NX, Jaguar F-Pace en Porsche Macan.

Eigenlijk valt het dus wel mee hoe ‘slecht’ Alfa Romeo het doet. Sterker nog, in vergelijking met hun concurrenten doet Alfa het nog altijd verrassend goed. Te meer omdat er nog geen milieuvriendelijke varianten zijn en er nog geen modelupdate is geweest. Waarom doet Lancia het dan toch zo goed?

Ypsilon

De Lancia Ypsilon is een kleine hatchback waar het merk lange tijd op geteerd heeft. Sterker nog, Lancia lanceerde commerciële flop na flop (Lybra, Thesis, Delta). Goede Lancia’s, aardige auto’s, maar niemand die er op zit te wachten. Hoe kan het dat een verouderd model die leverbaar is op één markt, zo goed verkoopt? Simpel: ze worden tegen dumpprijzen aangeboden. Aangezien het modelletje er nog altijd fris uitziet en de gemiddelde Italiaan niet echt geeft om een EuroNCAP score van sterren, is er voldoende animo voor.