Ford introduceert Mustang55 en frist EcoBoost op

Ford komt met een feestmodelletje van de Mustang, speciaal voor Europa.

De Mustang is al tientallen jaren op de markt en in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Volkswagen Beetle, weet de Mustang na al die jaren nog wél succesvol te zijn. In Nederland is het lastig verkopen door die vervelende belastingen, maar in de meeste andere landen heeft Ford niet met dit probleem te maken. Daardoor is een Mustang met die lekkere 5.0 V8 bijvoorbeeld in een land als Duitsland wél te betalen.

Om te vieren dat de Mustang dit jaar 55 jaar bestaat introduceert Ford de Mustang55. Het model heeft de 450 pk sterke 5.0 V8 Mustang als basis en komt met een iets ander koetswerk, zijstrepen, speciale emblemen en een optionele achterspoiler. De Mustang55 is te bestellen als fastback en als cabrio. Er is keuze uit zowel de handgeschakelde zesbak als de 10-traps automaat.

Het automerk maakt meteen van de gelegenheid gebruikt om de vernieuwde Mustang 2.3 EcoBoost aan de wereld voor te stellen. De facelift is naar eigen zeggen geïnspireerd op de brute Mustang Shelby-modellen. De vernieuwde EcoBoost komt met een reeks verse kleuren op de markt. Het gaat hier om Iconic Silver, Lucid Red, Twister Orange en Grabber Lime. Voortaan standaard aanwezig op de opgefriste Mustang 2.3 EcoBoost is een uitlaat met actieve klep, om de buren ook te vriend te houden.

Ford verkocht wereldwijd 113.066 Mustangs in 2018. Het merk zegt dat er tevens veel vraag is naar de Mustang BULLITT. Ford heeft daarom besloten de productie van dit model met nog een jaar te verlengen. Laatstgenoemde is een absolute zeldzame verschijning op de Nederlandse wegen. Voorlopig staat er slechts één op Nederlands kenteken.