Maak jezelf blij met de vernieuwde Pajero Sport

Dat zal wel een sportieve auto zijn!

Er zijn van die auto’s die je niet elke dag voorbij ziet komen, tenzij je buurman er toevallig eentje heeft. Dat was bij ondergetekende het geval. Mijn buurman reed namelijk een Mitsubishi Pajero Sport, een 3.0 V6 met open uitlaat. Omdat je er elke dag naar kijkt, is het niet een bijzondere auto meer na een tijdje, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat ook de enige Pajero Sport was die ik heb gezien, autobeurzen daargelaten.

Inmiddels zitten we sinds 2015 op de huidige en derde generatie van de Pajero Sport. De Pajero Sport is een model onder de gewone Pajero, die inmiddels uit productie genomen is. het is in feite een personenauto uitvoering van de L200 Pickup. Het is dus geen chique crossover, maar nog een echte rouwdouwer met ladderchassis en ‘grote’ motoren.

De Pajero Sport krijgt een nieuwe snuit en en strakkere achterkant. Het belangrijkste is wellicht het interieur. Daar zijn echt grote stappen gezet. Omdat de Pajero Sport pick-up genen heeft, was het interieur vrij ‘grof’ uitgevoerd. Wellicht dat Mitsubishi op deze manier wat oud Pajero-klanten toch aan zich kan blijven binden met de verbeterde Pajero Sport.

De Pajero Sport krijgt nu de beschikking over ‘hypermoderne’ items als Lane Assist, Cross Traffic Alert en USB-poort. Ook is het navigatiesysteem verbeterd. In technisch opzicht is de Pajero Sport niet veel veranderd. Er zijn drie motoren: een eenvoudige 2.5 diesel (136 pk), een moderne 2.4 MIVEC diesel (181 pk) en een V6 op benzine (220 pk).