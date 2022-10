Huh?! Porsche test vibrerende auto

Nee, niet om dié reden maar Porsche test een vibrerende auto om deze aerodynamischer te maken.

Porsche doet dit voor de elektrische auto’s van het concern. Om het bereik te vergroten en energie te besparen is het bedrijf continu op zoek naar mogelijkheden om de auto’s aerodynamischer te maken. Hier wordt van alles voor geprobeerd, zelfs vibrerende auto’s.

Vibrerende auto van Porsche

De autofabrikant heeft pas gezegd dat de Universiteit van Stuttgart onderzoek doet naar het laten trillen van een hele auto.

We onderzoeken of het mogelijk is om de cW-waarde op bepaalde punten in de carrosserie te verlagen door systematisch trillingen te introduceren professor Andreas Wagner, voorzitter van de opleiding autotechniek aan de universiteit

De methode moet er voor zorgen dat de auto beter door de lucht snijdt. Een goede cW-waarde kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat als je de achterkant wilt optimaliseren, je de hoogte van de achterklep en de diffusor kan veranderen. Er zijn echter nog wel wat uitdagingen. Porsche hamert er bijvoorbeeld op dat de techniek niet teveel lawaai maakt of trillingen veroorzaakt voor de automobilist. De methode is nog in ontwikkeling en zit nog in de startfase. Het zal dus niet snel terug te vinden zijn in Porsches.

Bij Porsche zitten ze niet stil en werken ze ook aan andere manieren om zijn EV’s aero-efficiënter te maken die dichter bij de productie staan. Om ze op weg te helpen zijn steeds betere simulatietools om de technieken uit te testen.

Maar computers hebben bijvoorbeeld nog steeds moeite om de effecten van roterende banden op de lucht te simuleren. Er worden nu intelligente algoritmen ontwikkeld om te helpen, en kunstmatige intelligentie zal naar verwachting een aanzienlijke bijdrage leveren aan de aerodynamica.

Gelukkig meldt Porsche dat dit niet betekent dat alle EV’s er hetzelfde uit gaan zien. Sterker nog, het kan juist zo zijn dat als het bedrijf beter wordt in het maken van efficiënte voertuigen de ontwerpers meer vrijheid krijgen, niet minder. Laten we daar maar op hopen!