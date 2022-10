Tesla-eigenaar is klaarblijkelijk fan van Iron Man

Er zijn fans en fans en hier hebben we er één die zijn Tesla een Iron Man jasje heeft gegeven.

Iron Man is de actieheld uit de boeken van Marvel. Het personage werd bedacht door onder andere Stan Lee en verscheen voor het eerst in 1963. Toen nog in het comic boek Tales of Suspense. Nu kennen we de held uit de films, waar hij gespeeld wordt door Robert Downey jr. De eigenaar van deze Tesla is een fan, dat mag duidelijk zijn.

Tesla is een ’tribute’ aan Iron Man

Hij heeft namelijk zijn Tesla Model S omgetoverd tot een eerbetoon aan Iron Man. Nou ja eerbetoon, daar zullen veel mensen een andere mening over hebben. Maar goed, het is een bizarre vertoning. De foto’s werden voor het eerst gepubliceerd op Reddit, nadat hij was gespot in Frankrijk. De auto heeft niet alleen een ander kleurtje gekregen, maar er zijn ook verschillende aanpassingen gedaan aan de carrosserie. Allemaal, uiteraard, geïnspireerd op de actieheld.

We zien alle bekende kleuren van het pak van Iron Man: rood, grijs, goud en zwart. De fysieke veranderingen vallen ook goed op. Aan de zijkant is de auto voorzien van dikke wielkasten in de kleur goud, afgewerkt met paarse LED’s. Gek genoeg zitten de standaard velgen er nog gewoon op. Wellicht dat het geld op was om die ook nog aan te pakken.

De voorkant is voorzien van een hele nieuwe neus. Veel scherper en in een hele andere vorm. Op motorkap zit de herkenbare ‘driehoek’, dit is de reactor die in het pantser zit van Iron Man waardoor hij blijft leven. De achterkant heeft een kekke lipspoiler meegekregen en een nieuwe bumper, inclusief nepuitlaten. Uitlaten op een EV, wij vinden daar wel iets van…

Echter, wie zijn wij om te oordelen. Dat laten we aan jullie over! Vinden jullie dit een geslaagde make-over en zouden jullie deze creatie voor je huis zetten? Of moet dit wangedrocht zo snel mogelijk door de shredder? We lezen het graag.