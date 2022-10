EV-subsidie voor particulieren: wat kun je verwachten in 2023?

Mocht je niet meer helder hebben hoe de EV-subsidie voor particulieren eruit ziet in 2023: we zetten het voor je op een rijtje.

Als je subsidie krijgt op een auto is dat natuurlijk hartstikke leuk, maar het is soms wel een beetje ingewikkeld. Of het nu gaat om subsidie voor zakelijke EV’s of voor particulieren, het verandert ieder jaar. Daarom zetten we even op een rijtje wat je in 2023 als particulier mag verwachten qua EV-subsidie.

De huidige situatie is dat je helemaal geen EV-subsidie kunt krijgen als particulier, want het potje is natuurlijk al lang leeg. Dat was in juni al het geval. De bodem van het potje voor gebruikte EV’s was een maand later ook bereikt.

Om hoeveel geld ging het ook al weer? Voor een nieuwe elektrische auto kreeg je €3.350 subsidie, mits de aanschafprijs onder de €45.000 lag. Als je een dure auto kunt betalen, heb je natuurlijk geen subsidie nodig. Voor een gebruikte elektrische auto kon je rekenen op €2.000 subsidie.

Nieuwe auto’s

Goed, die potjes zijn leeg. Het wachten is nu op volgend jaar. Zoals bekend krijg je dan minder subsidie. Het bedrag dat je krijgt voor een nieuwe elektrische auto daalt naar €2.950. Er is ook minder budget: €67 miljoen in plaats van €70 miljoen.

Dat laatste is niet zo’n ramp, want door de lagere subsidie per auto kunnen er alsnog meer mensen van profiteren. Waar er vorig jaar voor 20.895 auto’s subsidie was, is er volgend jaar voor 22.711 auto’s subsidie beschikbaar.

Gebruikte auto’s

De subsidie voor gebruikte auto’s staat vast, dus dat is lekker makkelijk. Het bedrag was in het begin vastgesteld op €2.000 en dat blijft zo tot het einde. Ook in 2023 kun je dus weer rekenen op €2.000 korting als je een tweedehands EV koopt.

Het goede ‘nieuws’ is: er is in 2023 aanzienlijk meer budget voor gebruikte elektrische auto’s. Waar er dit jaar €20,4 miljoen in het potje zat, is dat volgend jaar maar liefst €32,4 miljoen. Dat betekent dat er 16.200 particulieren subsidie kunnen krijgen bij het kopen van een gebruikte EV.

Wanneer kun je weer aanvragen?

Als je een particulier bent die staat te popelen om een EV met subsidie te kopen: het loket is vanaf 2 januari 2023 om klokslag 9 uur ’s ochtends weer geopend. Let op: je komt alleen in aanmerking als je een auto in 2023 hebt gekocht. Als je eind december een elektrische auto wil kopen kun je dus beter even een paar dagen wachten.