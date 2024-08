ANWB steekt een stokje voor laadpaalkleefboetes

Dankzij de ANWB kun je nu gewoon lekker laadpaalkleven, mits het nacht is.

Laadpaalkleven is natuurlijk not done, maar soms is het wel een beetje flauw als je opeens geconfronteerd wordt met hoge blokkeertarieven c.q. laadpaalkleefboetes. Zeker tijdens nachtelijke uren.

De ANWB is het hier ook niet mee eens en daarom hebben ze actie ondernomen. In de ANWB Laadpas app introduceren ze nu een zogeheten ‘Auto-stopfunctie’. Daarmee wordt de laadsessie automatisch beëindigd als de auto vol is en zo ontloop je het blokkeertartief. Ook al staat je auto er nog wel.

Kun je nu zomaar de hele dag een laadpaal bezet houden? Nee, want de Auto-stopfunctie werkt alleen ’s nachts, tussen 23.00 en 07.00. Gedurende deze periode vindt de ANWB een laadpaalkleefboete namelijk onredelijk. Met een blokkeertarief overdag hebben ze geen problemen.

Los van het feit dat dit een handige functie is, wil de ANWB hiermee ook een statement maken. Als het aan hen ligt worden nachtelijke blokkeertarieven voorgoed verleden tijd. Ze hebben Allego al zover gekregen om dit af te schaffen het blokkeertarief pas in te laten gaan na 4 uur. De hoop is nu dat ook andere laadpaalbeheerders volgen.

