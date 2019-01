Humberto Tan rolt in eerste Audi e-tron op NL kenteken

Kijk hem eens spontaan lachen. Of zo.

De Audi e-tron is nu echt gearriveerd in Nederland. Nadat Wouter mocht stoeien met de elektrische auto in het zanderige Namibië en Casper in het eveneens zanderige Abu Dhabi, zien we nu Humberto Tan in een zandkleurige jas bij de Audi e-tron staan.

De zwarte e-tron met kenteken XG-543-X is het eerste exemplaar met de felbegeerde gele platen. De elektrische auto staat sinds eind december op kenteken, maar verschijnt deze week pas in het straatbeeld. Dit heeft een reden. Vanavond organiseert Audi Nederland een feestje, waar onder andere Humberto Tan, Audi CEO Bram Schot en Andre Kuipers (de astronaut) aanwezig zullen zijn en de e-tron officieel voorstellen.

Zo’n zwarte e-tron siert Tan wel, al roepen de getinte ramen achterin wel vragen op. Zou de presentator iets te verbergen hebben? De Audi werd in Damsko gespot, gevolgd door een zwarte Q5. Een auto die qua uiterlijk sterke gelijkenissen heeft met de e-tron.

Audi Nederland heeft wel beknippeld op de configuratie van de zwarte e-tron. Waar zijn die kekke optionele cameraspiegels, Audi?