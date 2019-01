Tieners slopen 20 sportauto’s, bijna een miljoen schade

Lastige jeugd van tegenwoordig.

Baldadige streken uithalen deden we vroeger allemaal wel. Er zijn echter grenzen en wat deze tieners gedaan hebben kun je niet meer in de categorie kattenkwaad plaatsen. Een groep minderjarigen hebben in Houston, Texas ingebroken bij een dealer van CarMax. Na de inbraak gingen ze doodleuk los met de auto’s.

Meer dan 20 auto’s werden beschadigd. Het gaat hier niet om de minste voertuigen. Onder meer een Porsche, Chevrolet Corvette Z06, Dodge Challenger en een Jaguar XE zijn gesloopt. De tieners wisten de sleutels van de auto’s te bemachtigen en speelden een soort demolition derby. Ze stapten in auto’s en crashten tegen andere geparkeerde voertuigen. Tijdens een eerste rondgang is de schade geschat op minimaal 800.000 dollar, maar de kans is groot dat dit bedrag kan oplopen richting de miljoen dollar.

De politie van Houston heeft laten weten dat de vandalen zijn opgepakt. Het gaat om vier minderjarige verdachten. Hoewel de inbraak in de midden van de nacht plaatsvond, werden de tieners gesnapt door de aanwezige beveiligingscamera’s. Toen de politie arriveerde was het een enorme ravage, maar de verdachten konden wel gearresteerd worden. De tieners zitten nu vast in het Harris County Juvenile Detention Center en zijn in afwachting van de aanklachten.