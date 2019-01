Seat is eindelijk een succes geworden

Eindelijk, na al die jaren.

Het is altijd een beetje het zorgenkindje geweest van de Volkswagen Group: SEAT. Voor de millenniumwisseling had Volkswagen een hobby: merken verzamelen. Dat resulteerde in een hoop niche merken als Bentley, Lamborghini, Rolls-Royce (dat in een later stadium naar BMW ging) en Cosworth. Aan de andere kant werden ook massamerken als Skoda en Seat ingelijfd. Skoda was bijna direct succesvol. Modellen als de Fabia en Octavia waren ware Volkswagens. SEAT moest het sportieve alternatief worden. Het Spaanse Alfa Romeo. Waarom is niet duidelijk, eigenlijk. Er waren maar weinig mensen geinteresseerd in een Alfa Romeo. Daarnaast ontbeerde de SEATS een paar punten die Alfa’s zo bijzonder maakten: design en rijeigenschappen.

In de tussentijd heeft SEAT redelijk wat auto’s verkocht, alleen kon het merk absoluut niet in de schaduw staan van zustermerk Skoda. Tot 2018 althans, want in het afgelopen jaar heeft SEAT eindelijk een paar successen weten te boeken. We beginnen meteen met grootste cijfer: 517.600. Zoveel auto’s heeft SEAT het afgelopen jaar weten te verkopen. Dat is een recordaantal voor het Spaanse merk. Nimmer werden er sinds 1950 zoveel nieuwe SEATs verkocht, het recordjaar was tot voor kort 2000, toen werden er 514.800 SEATs aan de man gebracht.

Dat getal van 517.600 exemplaren betekent een stijging van 10,5% ten opzichte van vorig jaar, toen werden er 468.400 verkocht. Het beste nieuws is misschien wel dat het gestage groei is. Het is het zesde jaar op rij dat SEAT meer auto’s weet te verkopen dan het voorgaande jaar. Kijk, dat begint eindelijk ergens op te lijken.

Het hoeft geen betoog dat de nieuwe crossovers van SEAT een groot aandeel hebben in de verkopen, alhoewel het best verkochte model gewoon een hatchback was: met 158.300 stuks is de Leon de meest populaire SEAT. De Ibiza staat op nummer 2, daar zijn in 2018 136.100 stuks van verkocht. Dat is opmerkelijk: de Leon is inmiddels stokoud en de Ibiza okselfris. De Arona staat op nummer 3 (98.900 exemplaren) en de Ateca op 4 met 78.200 stuks. Ook goed nieuws, de verkopen met auto’s met een Cupra badge (merk en type gecombineerd) waren goed voor een stijging van 40%. Wordt SEAT dan eindelijk sportief en succesvol. Felicidados!