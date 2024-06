HWA 190 EVO wordt echt krankzinnig duur (en gaaf)

De HWA 190 Evo komt eraan. Begin maar alvast met sparen, want het wordt een dure auto.

Het wordt telkens lastiger voor autofabrikanten om leuke rijdersauto’s te maken. Wegens milieu- en veiligheidseisen worden auto’s weliswaar beter, maar niet altijd leuker. Vaak zijn de maatregelen die fabrikanten moeten nemen, niet bevorderlijk voor een leuker sturende auto.

Gelukkig is er een oplossing in de vorm van restomods. Het recept is heel erg simpel: pak een auto en verbeter deze ingrijpend, zonder het originele karakter van de auto aan te tasten. Zoals jullie wellicht al weten, is HWA bezig met een wel heel bijzonder project, de HWA 190 EVO.

Reïnterpretatie

Het is in principe een moderne reïnterpretatie van de 190 2.3 16 Evolution II. Dat is de ultieme variant van de 190 waarmee Mercedes het DTM won. Of nou ja, ‘Mercedes’, uiteraard besteed Mercedes zijn raceactiviteiten uit aan, jawel, HWA. HWA staat voor Hans Werner Aufrecht en die ‘A’ is tevens de eerste letter van AMG. Dus als veel meer AMG wordt het niet met een HWA.

In 1992 won Mercedes dan eindelijk het DTM-kampioenschap met de 190 E 2.5 – 16 Evolution II. Deze auto is inmiddels een ware legende, dankzij de enorm dik aangezette bodykit en extreem grote achtervleugel. HWA speelt er slim om deze auto nieuw leven in te blazen. Ze pakken een standaard 190 en gooien vervolgens ALLES weg, dus je hoeft niet de mooiste te kopen. Vervolgens bouwt HWA ‘m helemaal om en maken ze er een EVO van.

Prijs HWA 190 EVO

De motor van deze ultieme droombak is een gemiste kans, want de 2.0 viercilinder uit de C63 AMG met 476 pk zou perfect passen (het origineel had immers ook een viercilinder). In plaats daarvan ligt er een minder sterke 3.0 V6 biturbo in met 450 pk en 550 Nm. Ach ja, meer heb je ook niet nodig en zo’n V6 zingt wat beter dan een stampende vierpitter.

Mocht je het eerste exemplaar wensen, moet je er snel bij zijn. RM Sotheby’s gaat namelijk het eerste exemplaar veilen. begin maar snel met het verzamelen van de bankbiljetten uit je kussensloop. Bij RM Sotheby’s verwachten ze namelijk dat de eerste HWA 190 EVO zo’n 7 tot 9 ton gaat opleveren.

Fotocredits: RM Sotheby’s

