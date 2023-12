Mercedes 190E Evo II restomod is onderweg

Herleef alle beste herinneringen uit de jaren ’90 van DTM met deze restomod-versie van de Mercedes 190E Evo II.

De gouden dagen van de Deutsche Tourwagen Meisterschaft, beter bekend als DTM, zullen voor velen de jaren ’80 en ’90 zijn. Het leukste van toen ter tijd was dat van elke auto ook een straatversie moest komen in verband met de homologatieregels. Zo kon het gebeuren dat Mercedes met een wel heel heftige 190E op de proppen kwam in 1990.

Mercedes 190E 2.5-16V Evo II

Mercedes had al de 190E 2.3 Cosworth en de 2.5 16V Evolution, maar de Evo II was klaargestoomd voor de laatste en beste jaren van de 190E. Zo stond eigenlijk de eerste C-Klasse (W202) al in de startblokken, maar werd er nog even dankbaar gebruik gemaakt van de 190E. Nog dikker bespoilerd, nog breder gebouwd en 235 pk. De ultieme 190E.

Mercedes 190E Evo II restomod

Om de herinneringen weer boven te halen zit er een gave restomod aan te komen. Hiervoor heeft het bedrijf HWA Legacy de handen ineen geslagen met We Are Curated, een autodealer van prestigieuze automobielen in Florida. Er is nog werk aan de winkel, maar de plaatjes (in digitale vorm) zijn er al.

Nou is het uiterlijk van een restomod niet zo’n gigantische verrassing, het idee is immers dat de koets lijkt op het origineel. We zien dezelfde blubberdikke bodykit als op de originele Evo II, samen met dito spoilerwerk. Wat er wel verandert: de koplampen en achterlichten zijn wat moderner. De velgen lijken op de originele velgen, maar dan wat groter en met iets meer dish.

Techniek

Wat betreft techniek is de HWA Evo nog een groot vraagteken. De logische keuze zou de moderne AMG vierpitter zijn en dan wat meer pk. Wel wordt duidelijk dat er maar 100 stuks gebouwd worden en de prijs bijna 800.000 euro gaat worden. Da’s een moeilijke, want de zeer gelimiteerde 190E Evo II is een stuk goedkoper. En er is niks authentieker dan het origineel.

Maar goed, eerst zien en dan oordelen. Want het ziet er wel uitermate fijn uit. Zoals het hoort natuurlijk, bij een restomod.