Mercedes 190 restomod is ultieme droombak

Yes, een Mercedes 190 restomod, waarom dachten we daar niet eerder aan?

De Mercedes 190 is een van de tofste auto’s ooit gebouwd. There, I said it. Mercedes-Benz voorzag een toekomst waarbij ze alle normen en merkwaarden konden toepassen op een kleiner model. Dat deden ze niet door te bezuinigen op de ontwikkeling, maar juist veel te veel te investeren. Alleen al die achteras was duurder om te ontwikkelen dan een gemiddelde hatchback van een regulier volumemerk.

De 190 was een auto die alles kon zijn. Zakenauto, familiewagen, taxi of zelfs sportwagen. De 190 E 2.3 – 16 was het begin van al het moois op sportief gebied. Oorspronkelijk was het de bedoeling om in het WRC mee te gaan doen, maar de Audi quattro verstierde dat feestje.

De 190 E was namelijk strikt achterwielaangedreven en vierwielaandrijving was de toekomst. Gelukkig kon Mercedes nog wel competitief zijn met de 190 E in de toerwagenracerij.

Mercedes 190 Restomod

Wat dat betreft is het historisch verantwoord dat de huidige C63 AMG weer een viercilinder heeft. Maar ja, als je een viercilinder hebt, wil je ook een kleinere en lichtere auto. AMG bouwt die dus niet meer, maar HWA gaat dat wél doen. Mocht je HWA niet kennen, schaam je diep! HWA staat voor ‘Hans Werner Aufrecht’ en ja, die ‘A’ van HWA is dezelfde ‘A’ als de ‘A’ in AMG (Aufrecht Melcher Grossapech).

HWA is verantwoordelijk voor de raceauto’s en enkele zeer bijzondere Benzen, zoals de CLK GTR bijvoorbeeld. Onder de noemer ‘HWA’ Curated gaan ze een Mercedes-Benz 190 onder handen nemen, ze noemen het zelf de HWA Evo Restomod.

Heel veel geld

Hoe het progject vorm gaat krijgen, is nog niet bekend. Wel dat HWA 100 exemplaren gaat bouwen. Ook de prijs is bekend: 715.000 euro. Hahaha, nee, geintje, da’s te veel: ze vragen er namelijk 714.000 per euro stuk voor. Als we kijken naar de afbeeldingen, lijkt het heel erg op de 190 E 2.5 Evo Berlin 2000, check maar:

Toegegeven, 714.00 euro (ja, 714.000) is een hele hoop geld. Voor 2-3 ton zou het nog leuk zijn, zeker daar een originele 2.5 – 16 Evolution II ook al 2 ton of meer kost. Wel weten we dat het ongetwijfeld een pareltje gaat worden waar je innerlijke @sacha heel erg hebberig van zal worden.

Meer lezen? Check hier onze Mercedes-Benz 190 D mini-special!