Bied mee op deze 964 met een heerlijk interieur

Er wordt een Nederlandse 964 Carrera 4 geveild met een heel smakelijk interieur.

De Porsche 964 was qua design allesbehalve vernieuwend, maar dat zullen de meeste mensen niet als een nadeel zien. Integendeel. Het mooie is dat de 964 qua techniek intussen wel flink gemoderniseerd was. Je hebt dus de klassieke looks, maar dan gecombineerd met relatief moderne techniek. Wat wil je nog meer?

Nu heeft een 964 inmiddels ook een respectabele leeftijd bereikt, maar met deze generatie heb je toch een aantal handige zaken die je met oudere 911’s níét hebt. Denk bijvoorbeeld aan stuurbekrachtiging of ABS. Bovendien was dit de eerste 911 die met vierwielaandrijving te krijgen was. Wat dit exemplaar ook heeft.

Deze vierwielaandrijving is mede mogelijk gemaakt dankzij de legendarische 959. De kennis die Porsche met die auto opdeed werd toegepast op de 964. Het systeem was ook al best geavanceerd: standaard gaat 69% van het koppel naar achteren, maar dit kan elektronisch worden aangepast als de omstandigheden daarom vragen.

De 964 Carrera 4 levert 250 pk en 310 Nm, waarmee het nog steeds een vlotte auto is. De 964 was ook de eerste 911 met Tiptronic, maar dat heeft dit exemplaar dan weer niet. In deze auto is het nog lekker old school zelf schakelen.

Deze Carrera 4 is ingetogen uitgevoerd, in Polar Silber. Wat deze uitvoering echter interessant maakt is het interieur. Het binnenste van deze 964 is geheel uitgevoerd in fraai bruin leer. Een bijzondere en bovenal zeer smaakvolle combinatie.

De auto werd origineel in Duitsland geleverd, maar verkeert inmiddels alweer 23 jaar in Nederland, waarvan 11 jaar in het bezit van de huidige eigenaar. Die doet er echter afstand van, dus deze 964 wordt nu aangeboden bij onze vrienden van The Collectables. Als je nog mee wil bieden moet je niet te lang wachten, want de veiling loopt donderdagavond 20.00 af.