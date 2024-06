Supertrage Golf GTI heeft 340 kg aan upgrades

De extra hardware van deze supertrage Golf GTI kan soms best handig zijn.

Het mooie van een Golf GTI is dat het een perfecte auto is als je niets eraan gaat doen, maar ook dat het de ideale basis is als je lekker wil gaan modificeren. De Golf GTI is eigenlijk al sinds de introductie in 1976 een lieveling van de tuningscene en dat is eigenlijk altijd zo gebleven.

In de meeste gevallen zijn de modificaties dusdanig ontworpen om de snelle Volkswagen nog sneller te maken. Maar in dit geval hebben we te maken met een supertrage Golf GTI. Wat is er aan de hand?

De auto in kwestie is een product van SVI Engineering. Dat bedrijf komt uit Zuid-Afrika en sinds 2004 actief. Het werd opgericht door Jaco de Kock.

Misschien zegt die naam jou niets, maar hij is de geestelijk vader van de Maurauder, een soort rijdende tank die Richard Hammond testte in Top Gear. Precies, die ja.

Supertrage Golf GTI

Hun specialisme is het bouwen van gepantserde auto’s. Normaal gesproken zijn dat Land Cruisers, diverse Mercedessen en natuurlijk de nodige SUV’s. Maar in dit geval hebben ze gekozen voor een Volkswagen Golf! Vandaar dat we het hebben over een Supertrage Golf GTI.

Want de extra bepantsering zorgt ervoor dat de auto zo’n 340 kg zwaarder is dan standaard. Dat is het gewicht van 3-4 volwassenen hoofdredacteuren of van mijn zus vlak voordat ze een emmer McFlurry naar binnen werkt.

Het mooie is dat je met deze supertrage Golf GTI niet zo snel naar de McDonald’s gaat. De voorste zijruit rechts (in Zuid-Afrika rijd met aan de linkerkant) gaat maar gedeeltelijk open, de andere ruiten zijn permanent gesloten.

Ze zijn gemaakt van kogelbestendig glas. De deuren zijn vervolgens voorzien van 35 mm stalen platen. Met deze bepantsering is het mogelijk om een aanval van een idioot met AK47 te kunnen pareren. Op deze wijze kun je dus alsnog vluchten.

En wat kost dat dan?

De deuren, het dak en alle stijlen (A, B en C) zijn uitgevoerd in zwaarder staal. Ook de motor is voorzien kogelbestendige panelen, zodat de criminelen in kwestie niet je motor kapot kunnen schieten.

De achterklep zelf is niet gepantserd, maar er is wel tussenschot bij de achterbank die wél kogelwerend is.

Dit heeft wel zijn uitwerking op het gewicht. De Golf GTI weegt nu namelijk 1770 kilogram. SVI heeft het chassis aangepast aan het hogere gewicht.

Mocht je een carrière in de onderwereld ambiëren of gewoon heel erg graag motorrijtuigenbelasting betalen, je kan gewoon een zo’n supertrage Golf GTI bestellen.

Sterker nog, een Golf R kan ook! De ombouw neemt ongeveer 3 maanden in beslag en kost zo’n 35 mille, zonder donorauto. Maar ja, dan heb je wel een onopvallende auto met bepantsering.

Meer lezen? Dit zijn lichte hot hatches onder de 1000 kg!