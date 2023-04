Hybride Mercedes-AMG S 63 is duurder dan zijn voorganger

Je zou denken dat de prijs van de S 63 E Performance meevalt omdat het een hybride is, maar nee hoor.

We konden eind vorig jaar kennis maken met de nieuwe S 63, die tegenwoordig als E Performance door het leven gaat. Dat betekent dat het een hybride is, maar gelukkig niet met een viercilinder. De S 63 heeft nog altijd een dikke V8.

Dat het een hybride betreft, is eigenlijk alleen maar gunstig. Daardoor valt de bpm mee en dat scheelt toch een slok op een borrel. Tenminste, dat zou je denken. De prijs valt echter toch tegen. We hadden al een donkerbruin vermoeden, toen we begin deze maand de Duitse prijs te horen kregen.

Inmiddels weten we ook de Nederlandse prijs van de S 63 E Performance en die valt inderdaad niet mee. De nieuwe AMG-toplimo heeft een vanafprijs van €236.070. Daarmee is de nieuwe S 63 alsnog duurder dan zijn CO2-brakende voorganger, die voor €231.577 in de prijslijsten stond.

We moeten er wel meteen bij zeggen dat de nieuwe S 63 aanzienlijk krachtiger en sneller is. De hybride aandrijflijn zorgt voor een vermogen van maar liefst 802 pk. Het koppel komt uit op een duizelingwekkende 1.450 Nm.

De S 63 kent weinig directe concurrenten. De Audi S8 is eigenlijk de enige directe rivaal. Met een prijs van €231.086 is deze bijna even duur, terwijl de S8 maar een schamele 571 pk heeft. Als je het zo bekijkt is de S 63 opeens geen slechte deal.

De Bentley Flying Spur kun je ook nog als concurrent zien. Als V6 Hybrid is deze zelfs goedkoper dan de beide Duitsers. Qua prestaties is de Bentley echter geen partij voor de S 63, alhoewel het met 544 pk en 750 Nm koppel niet behelpen is.

Je kunt nu ook meteen los gaan in de configurator. Het leuke is: Mercedes introduceert een aantal exclusieve Manufaktur-kleurtjes voor de S 63. Daar zitten een paar hele fraaie kleuren tussen, zoals Olive Metallic en Rubellite Red Metallic. Ook in het interieur zijn er bijzondere kleurencombinaties mogelijk.

Zoals je op de plaatjes kunt zien hebben we zelf ook even met de configurator gespeeld. We zouden zeggen: doe vooral ook zelf eens een poging.