Enorm dikke Golf R is eigenlijk te dik

Want die wielen vallen er helemaal in weg in deze enorm dikke Golf R. Dit is toch niet mooi, jongens?

Met vel weemoed kijken we altijd terug aan de dikke hot hatches van weleer. En dan bedoelen we de echt dikke sjaken als de Ford Focus RS (DA3), Alfa 147 GTA of de Subaru Impreza WRX STi. In veel gevallen kreeg je veel vermogen en sterk verbeterde weglegging. Maar wat je ook kreeg: een bodykit!

Een afwijkend koetswerk die gewoon en stukje breder is dan standaard. Vanwege kosten doen fabrikanten dat nauwelijks meer in dat segment. Ook niet in hogere segmenten, overigens (denk maar aan de BMW M5). Maar ook een Golf R is niet echt een opvallende verschijning. Zeker niet omdat iedereen al met een R-Line pakketje rondrijdt. Dus VW had de R wel wat dikker mogen maken, nietwaar?

Enorm dikke Golf R

In Zwitserland houden ze wel van heel erg dikke auto’s (het is het enige item dat niet krankzinnig duur is) en heeft Swiss Tuning zich gebogen over de Golf R. Dat is in dit geval niet op basis van de nieuwst generatie, maar de vorige. Nu was die stiekem ook beter dus dat vergeven wij de Zwitsers graag.

Ze hebben de Golf VII flink aangepakt. We beginnen maar met het beste nieuws en dat is de komst van een enorm dikke bodykit. Deze is geïnspireerd op de Golf TCR raceauto. Oettinger is de fabrikant van de bodykit, maar ook een raceteam dat daadwerkelijk met die koetswerken heeft geracet. Dus dan mag het.

Nu er een bredere body is, is er eindelijk ruimte voor een bredere velg- en wielcombinatie. Normaal gesproken is 8,5J ongeveer het maximale voor een Golf VII, maar deze dikkerd heeft 19×9 ET20 eronder hangen. Ondanks de beste bedoelingen gaat het helemaal mis. Ten eerste zijn zwarte velgen een vreemd idee. De wielen zien er op die wijze veel kleiner uit. Ook past het design niet lekker bij een Golf. Wellicht dat de Baracudda’s lekker staan onder een Kia Stinger of Lexus IS, maar niet onder een golfje.

Niet helemaal lekker, Jungs

Maar ook d fitment is niet helemaal lekker. Er is weliswaar meer ruimte, maar de velgen staan een beetje ver naar binnen. Daar zijn drie oplossingen voor: bredere velgen (9,5 moet nu ook makkelijk passen), een agressievere ET-waarde (ET10 zal een hoop helpen) of een setje spacers. Nu ziet het eruit alsof een bodybuilder ‘legday’ heeft overgesloten.

Er zijn meerdere modificaties uitgevoerd aan deze enorm dikke Golf R, zoals een KW-schroefset die ervoor zorgt dat de dikke Golf R 45 millimeter dichter bij de grond ligt. Aan de achterzijde is het echt een hele dikke bak geworden dankzij de gargantueske achtervleugel en buitengewoon royale uitlaten. Die laatste is een complet sportuitlaatsysteem met sportkats van JF Unlimited.

De motor is voorzien van een Wolf Power air-intake. Of de motor is aangepast verder, vermeldt Swiss Tuning dan weer niet. De EA888 in deze versie is vrij makkelijk te kietelen en met een paar kleine mods kijk je al tegen 400 pk aan. Dan heb je dus eigenlijk de auto die Volkswagen had moeten bouwen.

