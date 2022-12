Mercedes-AMG S 63 E Performance met meer dan 800 pk is hier

Meer dan 800 pk in een S-klasse. Dit is de Mercedes-AMG S 63 E Performance.

De Mercedes-AMG GT 63 S E Performance rijtest van laatst was al een knotsgek apparaat. Maar daar blijft het niet bij. De dames en heren uit Affalterbach zijn van plan een reeks modellen onder de noemer E Performance naar buiten te brengen. De volgende stap is de S-klasse.

De 4.0-liter V8 met twee turbo’s wordt in deze aandrijflijn gekoppeld aan een elektromotor op de voor- en achteras. Het systeemvermogen komt daarmee op 802 pk en 1.450 Nm koppel. Krankzinnige cijfers natuurlijk voor zo’n luxe limo. Dankzij een 13.1 kWh groot accupakket kun je in theorie ook nog 33 kilometer volledig elektrisch rijden.

3,3s naar 100

De Mercedes-AMG S 63 E Performance is de snelste S-klasse tot nu toe. In slechts 3,3 seconden accelereert het enorme gevaarte naar 100 km/u. De topsnelheid ligt optioneel op 290 km/u, standaard op 250 km/u. Je herkent de E Performance onder andere aan zijn neus. Het is voor het eerst dat Mercedes-AMG de Panamericana grill op de S-klasse plakt.

Standaard op iedere Mercedes-AMG S 63 E Performance is onder andere het AMG RIDE CONTROL+ ophanging, een meesturende achteras en actieve rolstabilisatie. Alle luxe van een S-klasse in combinatie met maximale performance. Dat moet dit nieuwe model voorstellen.

7 rijmodi

Er zijn maar liefst zeven rijmodi om uit te kiezen. We noemen ze op. Electric, Comfort, Battery Hold, Sport, Sport+, Slippery en Individual. Het spreekt redelijk voor zich. Van een comfortabele slee tot een limo met zeer sportieve ambities. In de praktijk zal het nooit té hardcore worden. We hebben het immers over een Mercedes S-klasse. Reken echter maar dit de koning van de autobahn is. Zowel BMW M als Audi RS hebben op dit moment geen antwoord op het geweld van AMG.

Prijs en beschikbaarheid

Op het moment van schrijven is nog niet bekend wat de Nederlandse prijs gaat zijn en hoe het zit met de beschikbaarheid. Door de hybride aandrijflijn kan het prijskaartje best nog eens gunstig uitvallen, gezien de pk’s die je krijgt.