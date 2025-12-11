Is de EV nu echt dood? Mensen kiezen aantoonbaar liever voor verbrandingsmotoren

We weten ook waarom mensen liever de elektrische auto vermijden.

Er zijn blijkbaar maar twee smaken als het aankomt op de elektrische auto. Het is de toekomst of is de slechtste uitvinding ooit. Er lijkt geen tussenweg. Maakt voor de rest ook niet uit, want als de portemonnee mag spreken, dan kiest hij klaarblijkelijk liever niet voor de volledig elektrisch aangedreven vierwieler.

Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van adviesbureau EY. Volgens de consultants ziet de helft van de wereldwijde autokopers het niet zitten om in de aankomende twee jaar een elektrische auto te kopen. In plaats daarvan zouden ze wel bereid zijn om een auto met een ouderwetse brandstofmotor aan te schaffen.

Verschuiving naar brandstofauto ten koste van EV en hybrides

Opmerkelijk aan de cijfers is vooral dat het aandeel van de geïnteresseerden in brandstofauto’s aanzienlijk toenam over de afgelopen twaalf maanden. Eind vorig jaar lag het percentage nog op 37 procent van de autokoper, tegenover 50 procent nu.

Dat gaat overduidelijk ten koste van de EV-kopers, want dat aandeel daalde met 10 procent naar 14 procent. Daarnaast besloot ook nog eens 5 procent van de mensen die naar auto’s met hybride aandrijving keken, dat ze de combinatie van elektrisch en benzine niet meer zo zien zitten.

Waar komt die verschuiving dan door? Vooral door geopolitieke spanningen en zwalkend beleid van overheden. 36 procent van de mensen die toch nog naar een EV kijken als volgende auto geeft aan dat bijvoorbeeld onzekerheden over een toekomst met een elektrische auto ertoe leidde dat ze een eventuele aanschaf toch uitstelen.

Dat is natuurlijk ook niet gek. In Nederland mag de infrastructuur voor EV’s dan redelijk goed geregeld zijn, in veel andere landen is dat niet het geval. Ook wordt er wereldwijd continu gerommeld aan subsidies. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de razendsnelle technische ontwikkeling die EV’s doormaken, wat bijvoorbeeld weer zorgt onvoorspelbare restwaardes.

Niet genoeg vertrouwen in de EV

Tegelijk geven veel van de respondenten aan dat ze nog niet genoeg vertrouwen hebben in elektrische auto’s. Bijna een derde geeft aan dat ze zich nog steeds zorgen maken over de actieradius. Daarnaast geeft 28 procent aan dat ze door de hoge kosten van een batterijvervanging een overstap naar een EV nog niet zien zitten.

Opmerkelijk genoeg nemen deze zorgen blijkbaar niet af als men uiteindelijk naar een EV overstapt, want niet alleen maakt ook de elektrische rijder zich nog steeds zorgen over actieradius en hoge kosten, ook liggen de percentages hierin nog ietsjes hoger dan bij de niet-EV-rijder.