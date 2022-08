Schumacher en Ferrari uit elkaar: waar moet Mick naartoe?

Een kleine schok, Schumacher en Ferrari zijn geen item meer.

Het is altijd lastig om ‘de zoon van’ te zijn. Dat zegt ondergetekende niet alleen omdat ‘ie zelf ook een vader heeft, maar vooral omdat de geschiedenis het keer op keer aantoont. Dat is in veel gevallen best zonde, want Jordi Cruijf heeft echt wel een respectabele carrière achter de rug (onder andere Barcelona en Manchester United) waar menig voetballer niet aan kan tippen.

Met Mick Schumacher is het zo mogelijk nog lastiger. De zevenvoudig wereldkampioen was namelijk zó dominant in de sport dat zelfs de liefhebbers tussen 2000 en 2004 diverse races hebben overgeslagen of in slaap zijn gevallen.

Waar zijn vader na één kwalificatiesessie (GP België 1991) gestrikt werd door een topteam, gaan Mick Schumacher en Ferrari na twee jaar F1 uit elkaar. Volgens beide partijen gaat het om een ‘natuurlijke scheiding’. Dat meldt Autosport.

Schumacher en Ferrari uit elkaar

Naar verluidt gaat Haas niet nog een jaar verder met Mick Schumacher. De Duitser heeft simpelweg te veel tijd nodig om aan de klasse te wennen. Het verschil met Kevin Magnussen – zowel qua punten als kwalificatie – is erg groot. Het gerucht gaat dat ze bij Haas Antonio Giovinazzi willen terughalen. Giovinazzi heeft drie jaar F1 gereden en deed het laatste seizoen erg goed, maar hij moest wijken voor Zhou (die trouwens ook niet teleurstelt).

Dus er is geen ruimte meer voor Schumacher bij Ferrari. Haas hoeft ‘m niet, Alfa Romeo heeft ‘m niet nodig en Ferrari heeft de komende jaren misschien wel het beste rijdersduo van het hele veld: Carlos Sainz en Charles Leclerc. Dus ook bij Ferrari zullen geen aanspraak maken op de jonge Mick.

En nu?

Waar moet Schumacher Junior dan naartoe? Er is niet veel plaats meer. Hij kan aan de slag bij Alpine. Mick Schumacher is erg goed bevriend met Esteban Ocon. Maar ja, de kans is erg groot dat Alpine Pierre Gasly vandaag aankondigt als tweede coureur. Williams is een andere mogelijkheid, daar Nicholas Latifi simpelweg tekort komt.

Een laatste optie is AlphaTauri. Als Gasly naar Alpine verkast, komt er ineens een stoeltje vrij bij AlphaTauri. Er is nogal weinig talent bij Red Bull dat klaar staat om F1 te rijden. Schumacher is weliswaar niet het grootste talent, hij heeft dit jaar al een paar puike races gereden op Silverstone en Albert Park. Ook is de naam Schumacher ijzersterk én is een Duitse coureur commercieel erg interessant.

Meer lezen? Dit is de stand na de GP België 2022!