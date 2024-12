Kijk, zo lusten we een kleine crossover wel

Van je kleine crossover iets stoers maken, het kan nu met een bodykit van DAMD.

Kleine crossovers zijn bedoeld als een soort stoer alternatief voor de kleine MPV’s van weleer, maar weten toch vaak niet verder te komen dan versterkte fietsendragers voor de e-bikes en genoeg kofferruimte voor zijn én haar matchende ANWB-jas. Is niet erg, maar het zorgt er wel voor dat het vermeende stoere imago van dergelijke auto’s niet echt in stand wordt gehouden. Kan dat ook anders? Jawel, maar dan moet je zelf aan de slag.

DAMD WR-V Reverb

Je hebt er twee dingen voor nodig, helaas voor ons continent een beetje lastig te verkrijgen dingen. Het eerste ding is namelijk een Honda WR-V. Dat was altijd een soort Aziatische Honda Jazz met stoere allures, maar is nu een rasechte crossover.

Het tweede wat je nodig hebt is een bezoekje aan de firma DAMD, die een speciaal gemaakte editie uitbrengen van de WR-V. Deze luistert naar de naam Reverb. Kijk hoe cool!

Het gaat al om een scala aan offroad-mods voor de Honda WR-V, al betwijfelen we of die het ding met zijn 121 pk sterke 1.5 liter echt beter offroad maken. Dikkere banden om stalen velgen, dikke dakrails, wie weet helpt het. En het zooitje is een soort legergroen (of is het bruin?) gespoten. Het oogt stoer. Wat nog stoerder oogt: het op maat gemaakte frontje.

Omwille van copyright zal DAMD het nooit hardop zeggen, maar er is waarschijnlijk goed gekeken naar een Jeep Cherokee XJ. De rechthoekige balk waar de koplampen in zitten en de verticale balkjes doen erg Jeeperig aan. Ook al lijkt DAMD de copyright-claims te ontkomen door zes balkjes te gebruiken, in plaats van de zeven waar Jeep zo bekend om staat. En om extra te plagen met de Jeep-allures: er is een sticker op de zijkant aangebracht met houtmotief. Ook de voorbumper is nieuw. Voor zover bekend is de achterkant identiek gebleven aan het origineel.

Toch geen pretentieuze crossover maar een echt potente offroader? Dan kan DAMD je bijvoorbeeld ook helpen met een G-Klasse-kit voor een Suzuki Jimny. De WR-V Reverb debuteert op de Autosalon van Tokyo.