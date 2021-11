Hyundai brengt Grandeur op geniale wijze terug

Vergeet de IONIQ 5. Deze Grandeur is de Hyundai die ik wel zou willen!

Je nieuwe leasebak uitkiezen en dan dit als mogelijkheid hebben. Dat zou geweldig zijn, helaas is dat niet zo. In deze wereld van elektrische crossovers en SUV’s voelt een elektrische sedan tamelijk verfrissend. 0

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat de Hyundai Grandeur aan de wereld werd voorgesteld. Reden voor de Zuid-Koreaanse autofabrikant om het model terug te brengen in een retro jasje. Het uiterlijk is grotendeels gelijk gebleven aan het origineel. Wel heeft het merk de auto, inclusief de aandrijflijn, volledig gemoderniseerd. De auto zou niet misstaan in een cyberpunk film..

Het concept is vooral een knipoog naar het verleden. Vandaar dat Hyundai niet eens de moeite heeft genomen om bekend te maken welke elektrische aandrijflijn dit dan moet voorstellen. Naast LED-verlichting aan de buitenzijde, is het interieur ook flink gemoderniseerd. Er zijn nu meerdere schermen te vinden aan boord van de Hyundai Grandeur, waarbij de nodige verwijzingen naar de IONIQ 5 te bespeuren zijn.

Plannen om dit concept in productie te nemen zijn er niet. Jammer, want die retro elementen zien er toch wel ontzettend gaaf uit. Het is weer wat anders dan de zoveelste SUV of crossover, nietwaar?