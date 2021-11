Er komt nóg compacte Mazda crossover aan

Een compacte Mazda crossover. Die was er nog niet, of wel? Meer is altijd beter.

Als autoliefhebber probeer je alle trends en ontwikkelingen te volgen. Alle nieuwe modellen, nieuwe uitvoeringen en nieuwe technieken. Wellicht is het het ouder worden, maar soms denk je ” was er niet al een soortgelijk model”?

Met name als het om compacte crossovers gaat, lijkt dat het geval te zijn. Het verschil tussen een Hyundai Bayon of Kona is qua centimeters bijna niets. Of wat te denken van het complete crossover-gamma van Volkswagen? Ook Mazda lust er pap van en ja, er komt nóg een compacte Mazda crossover bij.

Teaser

Dat doen ze middels een uiterst toepasselijke teaser met de tekst ‘There’s always a new terrain’. Waarschijnlijk doelen ze op semi-onverhard wegdek, wij denken aan marktsegmenten. De compacte Mazda crossover in kwestie is de CX-50. Er is al een CX-3, CX-30, MX-30, CX-4 (in China) en CX-5, maar daar komt dus nu een CX-50 bij.

De nieuwe Mazda CX-50 staat op het platform van de nieuwe Mazda3 én CX-30. Het wordt de grootste compacte Mazda crossover met een voorwielaangedreven basis. Alle modellen boven de CX-50 komen namelijk op het nieuwe achterwielaangedreven platform met zescilinder lijnmotoren te staan. Ja, echt.

Motor compacte Mazda crossover

De CX-50 zal leverbaar zijn met één motor. Want enkel en alleen de 2.5T SkyActiv motor met 250 pk en 430 Nm zal beschikbaar zijn. Deze wordt gekoppeld aan een automaat en zal alle vier de wielen aan gaan drijven. Dat is op zich niet vreemd, want exact deze aandrijflijn is ook te vinden in de Mazda 3.

Slecht nieuws? De compacte Mazda crossover is in eerste instantie enkel en alleen aangekondigd voor de Canadese en Amerikaanse markt. De auto gaat ook gebouwd worden in de VS, namelijk in Huntsville, Alabama. Die fabriek is een joint-venture tussen Toyota en Mazda. Of er ook een Toyota-versie komt van de CX-50, is niet bekend. Over export-plannen is eveneens niets bekend. De Mazda CX-50 wordt 15 november aanstaande onthuld.