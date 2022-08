Hyundai geeft de superleuke supermini een toekomst

Hoezo, het A-segment is dood? Hyundai geeft de nieuwe i10 gewoon een duidelijke toekomst.

Dat Europeanen in steeds kleinere auto’s is gaan rijden, is absoluut geen nieuwe ontwikkeling. Onder de Golf kwam de Polo, onder de E-Klasse kwam de 190E en vanaf de jaren ’90 hadden we piepkleine autootjes als de Volkswagen Lupo, Peugeot 106 en Ford Ka die insloegen als een bom. Dat groeide uit tot het A-segment, waar helemaal in Nederland enorm veel populariteit mee werd gewonnen. Helemaal het trio 107, C1 en Aygo van Peugeot, Citroën en Toyota scoorde goed. Piepklein, spotgoedkoop en stiekem best leuk.

Hyundai

Hyundai had als A-segmenter de Atos (en Atos Prime, voor als je nóg meer levensmoe was) en ook al zijn daar best een aantal van verkocht, echt leuk was dat niet. Zustermerk Kia had de marketing iets beter onder de knie met de Picanto, een auto waar alleen de naam al reden voor hilariteit was. De basis voor een nieuw succes in het A-segment. Samen met broertje i10 van Hyundai was dit de start van één van de succesvolle groepjes in het A-segment.

A-segment sterft uit

We vertellen hopelijk niks nieuws als we je zeggen dat A-segmenters in Nederland, met name het eerdergenoemde PSA-trio, het VAG-trio Up!, Mii en Citigo en dus de Kia Picanto en Hyundai i10, retepopulair zijn. Zoals gezegd vooral spotgoedkoop, maar tegenwoordig stiekem nog best leuk ook. Een groot probleem teistert echter het hele A-segment: dat spotgoedkope is niet meer zo spotgoedkoop. De Atos en eerste generatie i10 kostten je net iets meer dan 7.500 euro. De huidige i10 kost daar het dubbele van en de Picanto gaat je tegenwoordig 16.495 euro kosten. De marges op een A-segmenter zijn zo klein dat het voor de fabrikant ook niet loont om het vol te houden. Vandaar al die allianties: dan kun je de kosten nog een beetje verdelen.

Het resultaat is simpel: na deze generatie stoppen Peugeot en Citroën met de 107 en C1, Skoda en SEAT met de Citigo en Mii en de ‘overlevers’ Toyota en Volkswagen komen met andere oplossingen. Zo is de Aygo nu de Aygo X, een kleine crossover. Volkswagen kapt binnenkort volledig met de Up! om een elektrisch instapmodel genaamd ID.1 te maken. En zo blijven Hyundai en Kia eenzaam over. Wat zijn hun plannen?

Nieuwe Hyundai i10

Nou, die blijven het dapper volhouden: het A-segment kan blijven leven. Hyundai werkt aan een gloednieuwe i10. Deze zal al in 2024 ten tonele treden. Zoals je wellicht verwacht, gaat het wel om een elektrische aandrijflijn. Is dat een probleem? Ja en nee. Hyundai richt namelijk op ‘minder dan 20.000 euro’, wat een respectabele prijs is. Maar spotgoedkoop is het niet en dus ga je je weer afvragen hoe relevant het A-segment nog is.

184 pk!

Hyundai heeft ook al een aandrijflijn klaarliggen voor de nieuwe i10. De e-motoren zouden units van BorgWarner zijn die gecombineerd zo’n 135 kW leveren. Dat is 184 pk! In zo’n i10, ook al wordt ‘ie dankzij accu’s wel iets zwaarder dan de huidige, wel leuk om een beetje pit te hebben.

Goed, in 2024 meer dus over de nieuwe elektrische stadsmini van Hyundai en waarschijnlijk Kia. De nieuwe Hyundai i10 komt dus wel. Leve het A-segment! (via Autocar)