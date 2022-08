Ook jij wil deze Ford Bronco Heritage Edition hebben

Zeg nou zelf, veel cooler dan deze Ford Bronco Heritage Edition gaat het niet worden.

De Ford Bronco was altijd Ford’s antwoord op Jeeps van des tijds. Dat evolueerde in een bijzondere tweedeurs body-on-frame ‘SUV’ die in de jaren ’90 zijn momentum verloor ten opzichte van de Explorer. Helaas wordt het leuke van de originele Bronco altijd overschaduwd door een gebeurtenis met een nieuwere Bronco in de jaren ’90. Iets met een American Football-speler, we weten het nog wel.

Ford Bronco Heritage Edition

Dat is allemaal, zoals de Amerikanen zeggen, water under the bridge. Tenminste, we moeten wel even terug naar die originele Bronco. Wat die auto namelijk ook bijzonder maakte is de vele felle kleuren, een wit dak met witte wielen en allerlei geinige design-foefjes. Een stukje van dat verleden komt terug naar de nieuwe Bronco voor het Amerikaanse modeljaar 2023. De Ford Bronco is namelijk (beperkt) verkrijgbaar als Heritage Edition.

Modellen

De elementen die we net benoemden is wat de Ford Bronco Heritage Edition karakteristiek maakt. Je krijgt te allen tijde een dak in Oxford White met ook de grille en wielen in die kleur. Het enige wat je nog moet kiezen is de kleur en welk model je wil.

De Heritage Edition voor de Ford Bronco komt namelijk beschikbaar op alle drie Bronco’s. De ‘echte’ Bronco is de grote offroader, die je als drie- of vijfdeurs kan krijgen. Ford weet echter zelf ook wel dat zo’n grote lompe offroader niet voor iedereen weggelegd is, dus heb je ook de milde Bronco Sport. Dit is meer SUV dan offroader, maar nog wel met kekke Bronco-details. Volgens Ford telt ie gewoon mee.

Kleuren

Weet je welk model je wil? Mooi, dan moet je alleen nog kiezen welke kleur en bekleding je wil. Er komen vijf kleuren voor de Ford Bronco Heritage Edition, waarvan twee nieuwe kleuren die een directe hoedtik zijn naar de oude Bronco. Dat zijn de lichtblauwe kleur Robin’s Egg Blue en Yellowstone Metallic. Zo wordt het een lekker kleurrijk geheel. In het interieur kun je kiezen tussen blauw stof of bruin leer, met een leuk patroontje erop.

Gelimiteerd

De Bronco Sport Heritage begint bij 34.245 dollar, de Bronco Sport Heritage Limited moet 44.655 dollar kosten. De grote jongen begint bij 44.305 dollar en de dikste Heritage Limited voor de ‘echte’ Bronco kost 66.895 dollar. Van elke versie komen slechts 1.966 exemplaren, vanwege het eerste jaar 1966 van de Ford Bronco.

De Ford Bronco komt in 2023 naar Europa en dus kan de timing niet beter. Lieve Ford, mogen wij de Bronco Heritage Edition ook? Alvast bedankt!