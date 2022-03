Hyundai Grand Creta is verrassende zevenzitter

Sterker nog, de Hyundai Grand Creta is misschien wel de ideale particuliere auto voor de nuchtere automobilist.

Als je rondrijdt in door de randstad zal het je niet ontgaan zijn dat kleine, premium en sportief aangeklede crossovers helemaal ‘de bom’ zijn. Denk aan de BMW X2, Audi Q2, Mercedes-Benz GLA bijvoorbeeld. Op zich prima auto’s, maar niet bijzonder functioneel. Al helemaal niet als je kijkt hoeveel je ervoor moet betalen.

Omdat de BPM-boete vrij laag is en de restwaarde enorm hoog, vallen de leaseprijzen heel erg mee en kun je dus in zo’n opgehoogde premium hatchback met bromtol onder de kap de weg op. Deze Hyundai Grand Creta zit strikt genomen in hetzelfde marktsegment, maar bedient een compleet andere type koper.

Langere versie (echt waar!)

De Hyundai Grand Creta is de langere versie van de Creta. De auto staat onder de Tucson in de line-up en naast de Kona. Die is meer premium, de Creta is vooral heel veel waar voor betrekkelijk weinig geld. De Grand Creta doet er een schep bovenop.

het model is specifiek bedoeld voor de Zuid-Afrikaanse markt. In sommige landen is de auto leverbaar als Hyundai Alcazar. Ook hier staat de auto op het K2-platform. Het K2-platform kennen wij van onder andere de Hyundai Bayon en Kia Xceed, onder andere. Alleen nu is het dus langer. De totale lengte is 20 centimeter meer, de wielbasis groeide met 15 centimeter. Dit zorgt voor flink wat ruimte. Als je de banken neerklapt, heb je de 1.650 liter tot je beschikking, ongeveer hetzelfde als bij een Audi A6 Avant van de huidige generatie. Die zit namelijk op 1.680 liter.

Techniek Hyundai Grand Creta

Qua techniek is het niet het nieuwste van het nieuwste. De Hyundai Grand Creta maakt gebruik van een welhaast stokoude 2.0 viercilinder van de ‘Nu’-generatie. Dit is een vrij eenvoudige tweeliter zestienklepper met zo’n 155 pk en 191 Nm. Er is ook een 1.5 turbodiesel met 116 pk en 250 Nm. Standaard mag je roeren met staaf en koppelingspedaal, maar een automaat is tegen meerprijs leverbaar. Er komen twee uitvoeringen: de Executive (basis) en de Elite (superluxe).

Natuurlijk, we begrijpen allemaal dat je met de tijd mee moet gaan. Grote kans dat we de rijeigenschappen en aandrijflijn te weinig verfijnd vinden. Maar in principe zijn dit wel uitstekende auto’s voor mensen die gewoon een ruime en praktische auto wensen zonder tierlantijntjes.

De aandrijflijn is ouderwets, maar foolproof en voldoet prima. Die PHEV’s, 48V en turboblokken kúnnen zuiniger rijden, maar het verschil is op asfalt vaak kleiner dan op papier. In principe zou dit een prima auto voor de particuliere koper zijn, ware het niet dat de BPM-boete (en veiligheidseisen) commerciële verkoop hier onmogelijk maken. Jammer, want het is de perfecte auto om naar supercarmeetings in Drenthe te rijden.

