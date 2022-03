Mercedes-Benz SL70 AMG met epische twaalfcilinder

Zo gaaf als de Mercedes-Benz SL70 AMG wordt het nooit meer. Een 7.0 liter V12 in een van de best gebouwde auto’s aller tijden.

Het cijfer 7 in de type-aanduiding op deze Mercedes-Benz zegt alles: 7 liter cilinderinhoud! De SL 70 AMG is een uiterst zeldzaam topstuk uit de tijd dat AMG een zelfstandige tuner was en nog niet was overgenomen door Mercedes-Benz.

Eerst kocht je een Mercedes-Benz SL 600 voor de niet flauwe prijs van 225.000 Duitse marken. Die reed je vervolgens naar tuner AMG waarna je nog eens 100.000 DM neertelde voor de upgrade van de V12 naar een litertje meer. Maar dan had je wel echt een heel bijzondere auto. In totaal zijn er maar 150 exemplaren van gemaakt.

Vakmanschap en handwerk

De SL 70 AMG werd gebouwd in de periode 1995-1998. De euro bestond toen nog niet, vandaar de prijs in Duitse marken. Voor dat geld pepte AMG de motor op naar 496 pk, waar de standaard SL 600 er 394 had. Niet een enorme vermogenswinst, zo lijkt het met de blik van nu in het turbotijdperk, waar tunen vooral turbodruk opschroeven lijkt te zijn.

Maar de mannen uit Affalterbach wisten met puur vakmanschap en handwerk toch mooi zowat 100 pk erbij te toveren uit het atmosferische blok. De traditie dat de handtekening van de AMG-monteur die de motor heeft opgebouwd op de auto te vinden is, was er al. Deze prijkt op de middenconsole. Tegenwoordig staat die alleen op het motorblok zelf.

Prijs Mercedes-Benz SL70 AMG

Het Polarwitte exemplaar op de foto’s komt uit 1996 en is te zien op klassiekerbeurs Techno Classica in de stand van Mercedes-dealer Rosier. Wat meteen opvalt is dat de auto zeer subtiel oogt, in weerwil van het tikje foute imago dat AMG in de jaren ’80 verwierf. De AMG-velgen, bumpers en uitlaat zijn niet-standaard, maar zeker niet overdadig.

Het AMG-logo in de snelheidsmeter is zo’n beetje het hoogst haalbare als het gaat om subtiel uiterlijk vertoon. Het ging in die tijd nog echt om de techniek en niet om vleugeltjes, luchthappers en andere frutsels. Deze SL 70 heeft 29.950 kilometer op de teller en Rosier geeft hem aan je mee voor 235.000 euro.

Pagani Zonda

Overigens ging AMG later nog verder met dit V12-blok. Er volgden een SL 72 en daarna een SL 73 met 525 pk. Beide hebben nog geringere productieaantallen dan de SL 70. Het 73-blok is gebruikt door Pagani in de Zonda, waar hij 550 pk leverde.

De Techno Classica opende afgelopen woensdag na twee jaar afwezigheid vanwege de coronapandemie weer de deuren. Daar is deze Mercedes-Benz SL 70 AMG nog tot en met zondag 27 maart te zien.

Videocredits: ExoticStreetVehicles

Fotocredits: Robert van den Oever en Maarten van der Pas

Dit bericht is geschreven door Robert van den Oever en Maarten van der Pas.

