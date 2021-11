Vind de weg omhoog met de gefacelifte Hyundai Creta

Helemaal nieuw en heet van de pers! De gefacelifte Hyundai Creta moet zorgen voor nog meer verkopen.

Crossovers zijn dermate populair dat merken in één segment soms meerdere aanbiedingen hebben. Bij Volkswagen lijkt er soms overlap te zijn met het overvolle gamma crossovers. Maar bij Hyundai kunnen ze er ook wat van. De auto die je zit op deze internetpagina is namelijk de gefacelifte Hyundai Creta.

De Creta is een B-segment crossover van het Zuid-Koreaanse merk. Nu zijn daar al een paar van, getuige de Hyundai Venue, Bayon en Kona. De Creta is van dat groepje de grootste. Het apparaat is 4,32 meter lang, 1,79 meter breed en 1,63 meter hoog. De wielbasis is 1,61 meter lang. Daarmee is het een simpel gezegd een kortere Hyundai Alcazar (het is eigenlijk andersom, maar dat terzijde).

Parametric Jewel

Het huidige model is nog vrij vers. De Creta werd namelijk in 2019 geïntroduceerd. Toch vindt de fabrikant een facelift voor de Hyundai Creta wel nodig. Wat opvalt zijn de typische Hyundai-kenmerken die we met name kennen van de Tucson. Zo is de kleine crossover voorzien van de zogenaamde ‘Parametric Jewel’-grille. In deze grille zijn de koplampen verwerkt, een zeer origineel designkenmerk.

Je zou bijna denken: waarom kunnen wij de gefacelifte Hyundai Creta hier niet krijgen in Nederland? Het antwoord op die zelfverzonnen vraag is simpel: het interieur is echt basic en de techniek is ouderwets.

Interieur gefacelifte Hyundai Creta

Ja, er zit een Bose geluidssysteem in. Evenals stoelverwarming, virtual cockpit en diverse rij-assistenen. Maar alles is opgetrokken uit spotgoedkoop en kneiterhard plastic. Ook zie je de meest luxe uitvoering (Prime). Er zijn nog drie ‘mindere’ luxeniveau’s (Active, Trend en Style).

Nog een reden is de techniek. De gefacelifte Hyundai Creta mag er modern uitzien, stiekem is het en vrij verouderde auto. De motor is een 115 pk sterke 1.5 liter Smartstream-viercilinder. Deze is heeft geen turbo, supercharger of enige vorm van elektrische assistentie. Ongekend in 2021. De auto zal gebouwd worden in Indonesië, waar deze ook verkocht wordt net als in Rusland en Zuid-Amerika. Op deze markten zijn de milieu-, en veiligheidseisen minder strikt dan in Europa.